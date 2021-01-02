Пока все спали: дрожь земли, очередной монолит и хлопушка конфуза

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КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Сейсмособытие зафиксировали в 03.05 по кишиневскому времени.

​Как сообщается, эпицентр подземных толчков располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские Огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента на глубине 10 километров. До настоящего времени сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Британская мутация COVID-19 - уже в Турции

У 15 человек, прибывших в Турцию из Великобритании, выявлена британская мутация коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, пишет РИА Новости.

"Британская мутация коронавируса выявлена у 15 человек, прибывших из Великобритании. Въезд из этой страны в Турцию временно приостановлен", - говорится в заявлении министра.

При этом число новых заболевших в Турции снижается. Так, в пятницу оно стало минимальным с конца октября - 1908. Снизилось по сравнению с предыдущими днями и число умерших от COVID-19 за сутки - 212.

Монолиты шагают по Земле

Не успел наступить новый год, как в новостных лентах опять стали появляться сообщения о таинственных монолитах. Очередной нашли в канадском городе Торонто.

Как сообщает телеканал CTV News, объект высотой приблизительно 3,5 метра появился недалеко от озера Онтарио, по всей вероятности, до утра четверга. Монолит похож на те, что ранее находили в других местах на планете. Первый объект подобного рода был обнаружен в прошлом году в пустыне в американском штате Юта.

Канадский монолит уже успели разрисовать, передает РИА Новости. Днем ранее похожий объект обнаружили рядом с британским Солсбери. Трехсторонняя зеркальная конструкция высотой около 2,4 метра покрылась инеем. На одной из сторон кто-то оставил надпись "С новым годом!"

Неизвестно откуда возникающие объекты ранее нашли в Германии, Нидерландах, США, Румынии, Великобритании и Боливии. Похожую находку обнаружили и в Испании, однако там монолит уже упал, пишет агентство.

Оконфузилась в прямом эфире

Полным провалом закончилась попытка будущей первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден взорвать новогоднюю хлопушку в прямом эфире. Будущий глава Белого дома с супругой давали интервью в рамках традиционной праздничной программы Rockin Eve. Беседа транслировалась на Таймс-сквер в канун Нового года, пишут "Известия".

Чета Байденов адресовала благодарность медикам США, ведущим борьбу с пандемией коронавируса, а затем собиралась эффектно завершить свое видеообращение и в прямом эфире запустить конфетти.

Но что-то пошло не так, и Джилл Байден так и не сумела осуществить задуманное. Не справившись с хлопушкой, женщина просто сломала ее пополам.

Это не первое происшествие с супругами Байден. Так, глава семьи и будущий президент США в конце ноября сломал ногу, играя с собакой. А несколько дней назад, выступая в штате Делавэр, Байден оговорился и назвал Камалу Харрис, которая должна занять должность вице-президента в его администрации, будущим президентом США.

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