Видео - Птицы с неба: в Италии разбились сотни скворцов

Жуткое зрелище пришлось наблюдать жителям итальянской столицы в новогоднюю ночь: в Риме на мостовой лежал в буквальном смысле ковер из мертвых птиц.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Cотни скворцов разбились в Италии, причиной послужили праздничные фейерверки, которые дезориентировали птиц, пишет Sputnik Италия. Безрадостную картину застали жители Рима, которые прибыли на площадь у вокзала Термини. Они распространили фото и видео в соцсетях.

На опубликованных кадрах видны десятки безжизненных птиц, которые ковром покрывают территорию.

tantissimi uccellini morti a via Cavour a causa dei botti ma porco zio ma ce la fate pic.twitter.com/3yIchlwOo7 — Марс (@FLVKE96s) January 1, 2021

​"Извините, но желание праздновать уже прошло. Сотни мертвых птиц", — написал один из авторов видео в комментарии.

Корреспонденты агентства обратились к представителям международной организации защиты животных. Там подтвердили, что причиной гибели птиц могли стать новогодние фейерверки.

"Скворцы столкнулись друг с другом из-за страха, дезориентации из-за взрывов фейерверков. Птицы спят на деревьях и при первом возникновении шума становятся возбужденными. Страх заставляет их терять концентрацию, и это приводит к тому, что они натыкаются друг на друга или на твердые препятствия и разбиваются", - пояснили в ассоциации.

#Strage di #capodanno a #Roma:

Stormi di uccellini scappano impauriti e si schiantano sui palazzi e sui fili dell'energia elettrica...in tanti restano a terra morti.

E proprio necessario continuare a sparare ogni anno? pic.twitter.com/tHIDHe4FWM — NON SEI IRPINO SE (@lucadel08) January 1, 2021

​Специалисты также отметили, что такую "технику" запугивания пернатых используют браконьеры.

Сообщается, что активисты экодвижений Италии неоднократно обращались к мэру Рима с петицией о запрете фейерверков. Однако пока властями итальянской столицы они услышаны не были.

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