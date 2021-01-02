13:59 02 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.21
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.61
Поиск
Скворец, музей-заповедник Кижи в Карелии.

Видео - Птицы с неба: в Италии разбились сотни скворцов

© Sputnik / Ilya Timin
Общество
Получить короткую ссылку
244 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210102/33119548/video-ptitsy-s-neba-v-Italii-razbilis-sotni-skvortsov.html

Жуткое зрелище пришлось наблюдать жителям итальянской столицы в новогоднюю ночь: в Риме на мостовой лежал в буквальном смысле ковер из мертвых птиц.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Cотни скворцов разбились в Италии, причиной послужили праздничные фейерверки, которые дезориентировали птиц, пишет Sputnik Италия. Безрадостную картину застали жители Рима, которые прибыли на площадь у вокзала Термини. Они распространили фото и видео в соцсетях.

На опубликованных кадрах видны десятки безжизненных птиц, которые ковром покрывают территорию.

​"Извините, но желание праздновать уже прошло. Сотни мертвых птиц", — написал один из авторов видео в комментарии.

Корреспонденты агентства обратились к представителям международной организации защиты животных. Там подтвердили, что причиной гибели птиц могли стать новогодние фейерверки.

"Скворцы столкнулись друг с другом из-за страха, дезориентации из-за взрывов фейерверков. Птицы спят на деревьях и при первом возникновении шума становятся возбужденными. Страх заставляет их терять концентрацию, и это приводит к тому, что они натыкаются друг на друга или на твердые препятствия и разбиваются", - пояснили в ассоциации.

​Специалисты также отметили, что такую "технику" запугивания пернатых используют браконьеры. 

Сообщается, что активисты экодвижений Италии неоднократно обращались к мэру Рима с петицией о запрете фейерверков. Однако пока властями итальянской столицы они услышаны не были.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Массовая гибель ворон: ковер из мертвых птиц под Саратовом напугал людей


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Туман в Кишиневе, 2 января 2021
Фото - Сплошное "молоко": каким выдался в Кишиневе второй день года
Космонавты Роскосмоса поздравили жителей Земли с Новым годом
Видео - космонавты Роскосмоса поздравили жителей Земли с Новым годом
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться