Есть заявка: на Украине могут зарегистрировать вакцину "Спутник V"

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Компания "Биолек" из Харькова обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук, информирует РИА Новости.

"Харьковская компания "Биолек", являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, 30 декабря 2020 года обратилась в Министерство здравоохранения Украины и государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата – вакцины от коронавируса "Спутник V" – для обеспечения вакцинации ею украинских граждан", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии.

Разработчик вакцины "Спутник V" дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины, уточнил Медведчук. По его словам, это можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины – в срок от 3 до 6 месяцев.

"В результате переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом Украина получит уникальную возможность самостоятельно производить вакцину от коронавируса уже в начале 2021 года, став независимой страной в вопросе противодействия пандемии COVID-19. Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса – этой чумы XXI века", - добавил политик.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

По результатам анализа данных эффективность вакцины составила 91,4%, а для тяжелых случаев – около 100%. В начале декабря в России был дан старт гражданской вакцинации.

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