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Дезинфекция на площади Коция в Афинах.

Греция: карантин продлен и ужесточен

© Sputnik / Kostis Ntantamis
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210102/33120093/greece-karantin-prodlen-i-uzhestochen.html

Правительство Греции приняло решение ужесточить карантин в связи с распространением коронавируса, мера обусловлена высокой заболеваемостью в стране.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Карантин ужесточается по всей Греции, правительство страны приняло решение продлить его до 11 января в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, передает РИА Новости.

Закрытые кафе в пешеходной зоне во время локдауна, объявленного правительством в связи с коронавирусом, в Вене, Австрия
© AP Photo / Ronald Zak
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Сообщается, что школы возобновят работу 11 января.

"Благодаря нашей общей ответственности эпидемиологическая ситуация в Греции улучшилась и сегодня явно лучше, чем во многих других европейских странах. Тем не менее количество новых случаев инфицирования по-прежнему велико, и давление на национальную систему здравоохранения продолжается", - рассказал прессе официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.

Он сообщил, что с 3 до 11 января отменяются все послабления в ограничениях, объявленные незадолго до Нового года. Будут закрыты книжные магазины, парикмахерские, маникюрные салоны. Комендантский час продлевается до 5 утра. Кроме того, рассказал Петсас, церкви останутся закрытыми для верующих, а в день Богоявления освящения вод на открытом воздухе не будет.

По данным университета Джонса хопкинса, всего с начала пандемии в Греции коронавирусная инфекция была диагностирована у 133 000 человек, выздоровело 23 074 заболевших. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4402 человека.

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