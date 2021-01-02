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Японский футуролог: миру грозят новые пандемии

© Sputnik / Амит Шааль
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210102/33121487/Yaponskiy-futurolog-miru-grozyat-novye-pandemii.html

Люди несерьезно относятся к своему здоровью и образу жизни, это послужило причиной тому, что COVID-19 стал таким смертоносным, считает эксперт из Страны восходящего солнца.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Коронавирус далеко не самая основная проблема в мире, считает японский футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути. По его мнению, гораздо важнее нежелание людей вести здоровый образ жизни, пишет РИА Новости.

© REUTERS / Lee Smith
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В интервью агентству Кавагути рассказал: о коронавирусе человечество постепенно забудет, но болезнь уже оставляет после себя "неприятную правду" – плохое общее состояние здоровья людей и нежелание ничего менять в своем образе жизни. Кроме того, не в лучшем свете выставило себя мировое здравоохранение. От диабета в развитых странах страдают 10% жителей, от ожирения – 30%, а около 60% людей имеют лишний вес, - отмечает специалист.  

"И, очевидно, это существенный вопрос, имеющий отношение к смертности от коронавируса. Просто никто не говорит об этом. Люди говорят о вакцинации, санитарной профилактике, всяких медицинских проблемах или поддержке экономики правительством. Но самая неприятная правда – вы слишком толстые", – рассказывает Кавагути.

Он считает, что сейчас все пытаются что-то получить – "политикам нужен противник, чтобы его опережать, а медицинские компании хотят преимущества, чтобы сделать деньги". Проблему не воспринимают серьезно, говорит футуролог.
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"А поскольку люди не хотят меняться даже в это время, люди знают об этом и не говорят. Это значит, что они несерьезно относятся к проблеме совсем, не меняют образ жизни. Люди хотят лишь обвинять других, никто не воспринимает серьезно вопрос о том, как улучшить свое здоровье. Поэтому основополагающий вопрос – это не разработка вакцины, а ожирение, и это самая неприятная правда", – считает он.

По словам футуролога, в аномальные моменты люди напуганы и думают, что проблемы будут хуже и хуже. "Ну, мы так устроены. <…> Когда это происходит в реальном времени, люди так пугаются, что думают только о плохом. Но, как и другие проблемы, эта тоже пройдет. Затем снова все вернется на свои места, как будто ничего и не было", — пояснил Кавагути.

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