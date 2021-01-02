Японский футуролог: миру грозят новые пандемии

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Коронавирус далеко не самая основная проблема в мире, считает японский футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути. По его мнению, гораздо важнее нежелание людей вести здоровый образ жизни, пишет РИА Новости.
"И, очевидно, это существенный вопрос, имеющий отношение к смертности от коронавируса. Просто никто не говорит об этом. Люди говорят о вакцинации, санитарной профилактике, всяких медицинских проблемах или поддержке экономики правительством. Но самая неприятная правда – вы слишком толстые", – рассказывает Кавагути.
Он считает, что сейчас все пытаются что-то получить – "политикам нужен противник, чтобы его опережать, а медицинские компании хотят преимущества, чтобы сделать деньги". Проблему не воспринимают серьезно, говорит футуролог.© Sputnik / Владимир Федоренко
"А поскольку люди не хотят меняться даже в это время, люди знают об этом и не говорят. Это значит, что они несерьезно относятся к проблеме совсем, не меняют образ жизни. Люди хотят лишь обвинять других, никто не воспринимает серьезно вопрос о том, как улучшить свое здоровье. Поэтому основополагающий вопрос – это не разработка вакцины, а ожирение, и это самая неприятная правда", – считает он.
По словам футуролога, в аномальные моменты люди напуганы и думают, что проблемы будут хуже и хуже. "Ну, мы так устроены. <…> Когда это происходит в реальном времени, люди так пугаются, что думают только о плохом. Но, как и другие проблемы, эта тоже пройдет. Затем снова все вернется на свои места, как будто ничего и не было", — пояснил Кавагути.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>