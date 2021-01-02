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Медицинский работник готовит дозу вакцины от COVID-19 против коронавирусной болезни

Минздрав Украины опроверг информацию о регистрации "Спутника V"

© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (257)
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Sputnik Молдова
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Комментарий поступил в ответ на сообщение главы политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. На Украине будут использовать только те вакцины от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу исследований. Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает РИА Новости.

Российская вакцина от коронавируса Спутник V
© Photo : Russian Direct Investment Fund
Есть заявка: на Украине могут зарегистрировать вакцину "Спутник V"

Комментарий последовал после зявления главы политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука. Он заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", - проинформировал Ляшко на своей странице в Facebook.

По его словам, уже есть вакцины против COVID-19, которые разрешены к использованию по специальным процедурам. "Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований. Исходя из этого, Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию", - отметил Ляшко.

Главный санитарный врач Украины добавил: согласно имеющейся информации, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано на декабрь 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (257)

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