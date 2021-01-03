Российские моряки, которых держали под арестом в Ливии, вернулись домой

Капитан и члены экипажа рассказали, что содержались в тяжелых условиях, их подвергали допросам и даже пыткам.

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Три россиянина и украинец освобождены из плена в Ливии, об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей РФ Александр Малькевич. При участии российских дипломатов, в том числе замглавы МИД РФ Михаила Богданова, вопрос возвращения задержанных на родину был решен оперативно, пишет РИА Новости. Самолет с моряками приземлился в аэропорту Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье.

Вернувшиеся в Россию из Ливии моряки провели там суммарно 10 дней. Об этом, а также о тяжелых условиях ареста прессе рассказал освобожденный член экипажа Виктор Бодряга. По его словам, пленников долгое время держали в обездвиженном состоянии.

"Одну ночь мы 12 часов были связаны, обездвижены. Нас заставляли, чтобы мы постоянно находились в одной позе", — рассказал журналистам один из членов экипажа, Виктор Бодряга.

Он признался, что до последнего момента, посадки в самолет в Россию, моряки не знали, куда их везут.

Капитан задержанной яхты Димитрий Димитриади обратил внимание журналистов на следы на запястьях Бодряги и рассказал, что их оставили строительные стяжки, которые использовались вместо наручников. Димитриади добавил, что никто не объяснял им причину задержания.

"Мы ездили на своей яхте. Мы никого не убивали, никого не захватывали... Мы просто проезжали мимо этого государства. И нас захватили", — сказал капитан судна.

Россияне поблагодарили всех, кто участвовал в организации их возвращения на родину, в том числе МИД России.

Моряка из Украины, которого держали в плену вместе с россиянами и освободили, на территорию РФ не пустят, так как у него нет документов. Такое уточнение сделал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

"Украинца, Володимира Давтяна, не пускают на территорию России, ему не дадут пересечь границу. Юридически это правильно: у него нет документов, он иностранец", - сказал он.

Малькевич добавил, что в данной ситуации моряку "должно оказать помощь посольство Украины".

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