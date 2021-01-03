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Милиция в Белоруссии

Почти вестерн: чтобы поймать нарушителя, гаишники применили табельное оружие

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Sputnik Молдова
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Погоня патрульной машины ГАИ за пьяным водителем в Белоруссии закончилась тем, что инспекторам пришлось применить табельное оружие.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Белорусские инспекторы ГАИ были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя, сообщает информагентство БЕЛТА.

Инцидент произошел в Барановичах. Как сообщается, в пятницу вечером в местное ГОВД поступило сообщение, что по одной из улиц движется автомобиль, которым управляет явно нетрезвый водитель. Сотрудники ГАИ оперативно обнаружили указанное транспортное средство - грузовой автомобиль "Форд Транзит" - и потребовали остановиться. Однако водитель подчиняться и не подумал, так что инспекторам пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем по колесам машины и так остановить нарушителя.

Позже выяснилось, что за рулем находился 39-летний минчанин, медицинское освидетельствование показало 3,2 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Дебошир не сразу сдался: оказал сопротивление при задержании, долго не хотел выходить из машины. Сотрудникам милиции пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники.

Правоохранительные органы информируют, что в отношении водителя составлены несколько протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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