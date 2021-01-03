18:09 03 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.21
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.61
Поиск
Врачи-лаборанты, архивное фото.

Информацию о новой "болезни Икс" прокомментировали в России

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
Получить короткую ссылку
280 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210103/33130063/informatsiyu-o-novoy-bolezni-iks-prokommentirovali-v-russia.html

О появлении, возможно, новой смертельно опасной инфекции сообщил накануне первооткрыватель вируса Эбола Жан-Жак Муембе-Тамфум, он назвал ее "болезнь Икс".

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Данные об обнаружении в Конго признаков распространения нового смертельного заболевания прокомментировал академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Хоккейная клюшка и шайба
© Sputnik / Владимир Федоренко
Мир за сутки: победа сборной России, "болезнь икс" и пожар посреди улицы

Он полагает, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нужно обратить внимание на информацию, которую сообщил Жан-Жак Муембе-Тамфум.

"Хорошо, что он об этом объявил, но это нужно делать в профессиональном сообществе. Сейчас я думаю, что Всемирная организация здравоохранения должна сформировать группу экспертов и поехать и разобраться с этим. <….>. Каждый год грипп появляется новый, каждый год появляются какие-то другие инфекции, так что это неизбежный процесс эволюции. Это то пресловутое биологическое равновесие, так что разберемся", - цитируют Онищенко "Известия".

Академик считает, что проверка нужна, поскольку она позволит не допустить возникновения домыслов и паники.

Ранее микробиолог из Демократической Республики Конго, который в 1976 году первым обнаружил вирус Эбола - Жан-Жак Муембе-Тамфум - заявил о возможном появлении новой смертельно опасной болезни. Он рассказал об одной из пациенток, у которой проявились симптомы геморрагической лихорадки, однако анализы показали отсутствие Эболы или каких-либо других заболеваний, известных медицине. 

Микробиолог выразил предположение, что заболевшая может быть нулевым пациентом нового патогена, который он назвал "болезнью Икс". Муембе-Тамфум говорит, что новое заболевание может быть столь же заразным, как и COVID-19, а его смертность может составлять 50-90% смертности от вируса Эбола. От этой лихорадки умирает примерно половина заболевших.  

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пока все спали: вспышки на Солнце, причины странной болезни и Дед Мороз онлайн


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Туман в Кишиневе, 2 января 2021
Фото - Сплошное "молоко": каким выдался в Кишиневе второй день года
Пандемия, БелАЭС, события в Карабахе - краткие итоги 2020 года
Видео - От печали до радости: полюса 2020 года
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться