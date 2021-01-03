Информацию о новой "болезни Икс" прокомментировали в России

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Данные об обнаружении в Конго признаков распространения нового смертельного заболевания прокомментировал академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он полагает, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нужно обратить внимание на информацию, которую сообщил Жан-Жак Муембе-Тамфум.

"Хорошо, что он об этом объявил, но это нужно делать в профессиональном сообществе. Сейчас я думаю, что Всемирная организация здравоохранения должна сформировать группу экспертов и поехать и разобраться с этим. <….>. Каждый год грипп появляется новый, каждый год появляются какие-то другие инфекции, так что это неизбежный процесс эволюции. Это то пресловутое биологическое равновесие, так что разберемся", - цитируют Онищенко "Известия".

Академик считает, что проверка нужна, поскольку она позволит не допустить возникновения домыслов и паники.

Ранее микробиолог из Демократической Республики Конго, который в 1976 году первым обнаружил вирус Эбола - Жан-Жак Муембе-Тамфум - заявил о возможном появлении новой смертельно опасной болезни. Он рассказал об одной из пациенток, у которой проявились симптомы геморрагической лихорадки, однако анализы показали отсутствие Эболы или каких-либо других заболеваний, известных медицине.

Микробиолог выразил предположение, что заболевшая может быть нулевым пациентом нового патогена, который он назвал "болезнью Икс". Муембе-Тамфум говорит, что новое заболевание может быть столь же заразным, как и COVID-19, а его смертность может составлять 50-90% смертности от вируса Эбола. От этой лихорадки умирает примерно половина заболевших.

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