Пока все спали: новые биатлонисты в РМ, кредит на 1000 лет и зеленый щенок

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КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Сборную Молдовы по биатлону пополнят два российских спортсмена: Алена Иванова и Максим Макаров. Президентским указом 21 декабря 2020 года им было предоставлено молдавское гражданство. Об этом сообщается на странице Федерации биатлона Молдовы в Facebook.

Алена Иванова - мастер спорта, серебряный призер чемпионата России 2017-го года в эстафете. Максим Макаров - также мастер спорта, серебряный призер чемпионата России 2019 года в командной гонке.

Ожидается, что российские биатлонисты смогут выступить в составе сборной Молдовы уже на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в феврале наступившего года в словенской Поклюке.

Биатлонисты национальной сборной уже провели первую в 2021 году тренировку - в австрийском Обертиллиахе (Тироль).

Кредит на ближайшее тысячелетие

Жителя Британии уличили в мошенничестве при оформлении государственных пособий и обязали вернуть ранее полученные деньги. На первый взгляд - ничего необычного, но возвращать незаконно полученное ему придется более тысячи лет, передает Мир24.

Подтасовав документы, хитроумный житель Великобритании оформил пособия на сумму более 551 тысячи фунтов, это более 12 миллионов леев.Суд вынес распоряжение о возврате этих денег, горе-мошеннику для этого предоставили универсальный государственный кредит. Согласно подсчетам, его выплата займет 1344 года при ежемесячном взносе в 34,16 фунта (около 800 леев). Чтобы погасить долг, британцу предстоит произвести свыше 16-ти тысяч платежей.

Отмечается, что инцидент стал примером ошибки, допущенной Министерством труда Соединенного королевства и ответственной за выплату пенсионных пособий структурой. В 2019 году из-за аналогичных просчетов бюджет страны потерял около 4,7 миллиарда фунтов.

Зеленое ухо, зеленое брюхо

Щенок зеленого цвета родился под Новый год в селе города Ахалцихе региона Самце-Джавахети в Грузии, о редком явлении сообщила телекомпания "Рустави 2".

"Владелец собаки говорит, что с ним уже связались представители зоопарка, но он не планирует отдавать щенка. Зеленого щенка, рожденного под Новый год, семья Месаркишвили назвала Гринчем", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Помимо Гринча, на свет появились еще семь щенят.

Рождение собаки с зеленым оттенком - крайне редкий случай, пишет агентство. Зеленый цвет шерсти щенка объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.Возможно, Гринч станет настоящей новогодней сенсацией в стране.

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