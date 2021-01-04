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Спортсмены во время тренировки, тематическое фото.

Пока все спали: новые биатлонисты в РМ, кредит на 1000 лет и зеленый щенок

© Sputnik / Alexander Vilf
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210104/33132653/Poka-vse-spali-novye-biatlonisty-v-RM-kredit-na-1000-let-i-zelenyy-schenok.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Сборную Молдовы по биатлону пополнят два российских спортсмена: Алена Иванова и Максим Макаров. Президентским указом 21 декабря 2020 года им было предоставлено молдавское гражданство. Об этом сообщается на странице Федерации биатлона Молдовы в Facebook.

Алена Иванова -  мастер спорта, серебряный призер чемпионата России 2017-го года в эстафете. Максим Макаров - также мастер спорта, серебряный призер чемпионата России 2019 года в командной гонке.

Ожидается, что российские биатлонисты смогут выступить в составе сборной Молдовы уже на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в феврале наступившего года в словенской Поклюке.

Биатлонисты национальной сборной уже провели первую в 2021 году тренировку - в австрийском Обертиллиахе (Тироль).

Кредит на ближайшее тысячелетие

Жителя Британии уличили в мошенничестве при оформлении государственных пособий и обязали вернуть ранее полученные деньги. На первый взгляд - ничего необычного, но возвращать незаконно полученное ему придется более тысячи лет, передает Мир24.

Кредит
© Sputnik / Нина Зотина
Сколько тратят жители Молдовы на покупку жилья в кредит

Подтасовав документы, хитроумный житель Великобритании оформил пособия на сумму более 551 тысячи фунтов, это более 12 миллионов леев.Суд вынес распоряжение о возврате этих денег, горе-мошеннику для этого предоставили универсальный государственный кредит. Согласно подсчетам, его выплата займет 1344 года при ежемесячном взносе в 34,16 фунта (около 800 леев). Чтобы погасить долг, британцу предстоит произвести свыше 16-ти тысяч платежей.

Отмечается, что инцидент стал примером ошибки, допущенной Министерством труда Соединенного королевства и ответственной за выплату пенсионных пособий структурой. В 2019 году из-за аналогичных просчетов бюджет страны потерял около 4,7 миллиарда фунтов.

Зеленое ухо, зеленое брюхо

Щенок зеленого цвета родился под Новый год в селе города Ахалцихе региона Самце-Джавахети в Грузии, о редком явлении сообщила телекомпания "Рустави 2".

"Владелец собаки говорит, что с ним уже связались представители зоопарка, но он не планирует отдавать щенка. Зеленого щенка, рожденного под Новый год, семья Месаркишвили назвала Гринчем", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Помимо Гринча, на свет появились еще семь щенят.

Рождение собаки с зеленым оттенком - крайне редкий случай, пишет агентство. Зеленый цвет шерсти щенка объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.Возможно, Гринч станет настоящей новогодней сенсацией в стране.

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