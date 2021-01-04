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Коронавирус под микроскопом

В Греции выявили "британский" штамм коронавируса

© REUTERS / NEXU Science Communication
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (267)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210104/33134072/v-greece-vyyavili-britanskiy-shtamm-koronavirusa.html

В то время как число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на планете превысило 85 миллионов, в странах мира продолжают выявлять и более заразный штамм, который уже назвали "британским".

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Появившаяся в Великобритании новая мутация коронавируса достигла Греции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческий телеканал.

Одно из граффити Бэнкси в Лондоне
© CC BY 2.0 / Darren
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Положительный результат после экспресс-теста выявили у шестерых путешественников из Великобритании. Они прибыли в Грецию на прошлой неделе, в рождественские праздники.

Как сообщается, специальное молекулярное тестирование и трехдневный анализ показали: четверо из прибывших являются носителями нового штамма вируса. Их поместили под охрану в карантинной гостинице, через десять дней - по истечении карантина - заболевшие снова пройдут проверку. Тогда будет принято решение о дальнейших шагах. Все пассажиры британского рейса находятся под эпидемиологическим наблюдением.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании в середине декабря,  затем вирус выявили еще в семи странах. Инфекция на 70% заразнее, чем другие виды известного коронавируса. Но еще не нашли доказательств, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания или большему числу летальных исходов.  

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (267)


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