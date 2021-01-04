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Врачи Украины прокомментировали заявление властей о "Спутник V"

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (270)
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Ранее главный санитарный врач Украины обусловил отказ от государственной регистрации российской вакцины тем, что она еще не прошла третью фазу клинических испытаний.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. "Враньем" назвал председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко слова главного санитарного врача страны Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет РИА Новости.

Медицинский работник готовит дозу вакцины от COVID-19 против коронавирусной болезни
© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
Минздрав Украины опроверг информацию о регистрации "Спутника V"

Ранее Ляшко заявил, что вакцину якобы нельзя зарегистрировать на Украине до завершения третьей фазы клинических испытаний препарата.

Кравченко напомнил, что Всемирная организация здравоохранения еще в феврале прошлого года "определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией".

Сергей Кравченко особо подчеркнул, что в мире по этой схеме уже зарегистрировано восемь вакцин, при этом "ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме".

Второго января глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек"  обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".

Есть заявка: на Украине могут зарегистрировать вакцину "Спутник V">>>

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева.

Двухвекторная вакцина от коронавируса
© Screenshot / Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Двухвекторная вакцина от коронавируса

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (270)

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