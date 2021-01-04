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Вакцинация. Архивное фото

В Великобритании стартовала вакцинация препаратом от AstraZeneca

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (270)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210104/33136557/v-greatbritain-startovala-vaktsinatsiya-preparatom-astrazeneca.html

Первым в мире человеком, привитым вакциной от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca, стал 82-летний британец Брайан Пинкер.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. С 4 января на территории Великобритании началась масштабная вакцинация одобренным правительством препаратом от коронавируса.

Первым получателем британской вакцины стал 82-летний уроженец Оксфорда Брайан Пинкер, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Пинкер в данный момент также проходит процедуры диализа в университетском медцентре Оксфорда в связи с болезнью почек. Первый привитый пациент заявил: он особенно горд тем, что вакцина была изобретена в его родном городе.

Использование вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca было одобрено правительством Великобритании на прошлой неделе. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок также заявил, что страна уже разместила заказ на 100 миллионов доз британской вакцины. По оценкам экспертов, этого количества будет достаточно для вакцинации всего населения страны.

Ампула с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак
© Sputnik / Кирилл Брага
Разработчики "Спутник V" поделились идеей с британскими коллегами

Ранее сообщалось, что вакцина от AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70%, причем она разнилась в зависимости от дозы вводимого препарата.

Разработчики российской вакцины "Спутник V" предложили британским коллегам использовать для второй прививки вектор российской вакцины, что позволит увеличить ее эффективность.

Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (270)

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