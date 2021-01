В Великобритании стартовала вакцинация препаратом от AstraZeneca

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. С 4 января на территории Великобритании началась масштабная вакцинация одобренным правительством препаратом от коронавируса.

Первым получателем британской вакцины стал 82-летний уроженец Оксфорда Брайан Пинкер, сообщает РИА Новости.

Brian Pinker, 82, becomes first person in UK to be vaccinated with Oxford-AstraZeneca Covid-19 vaccine outside clinical trials, as rollout beginshttps://t.co/VPkiPM08D4 pic.twitter.com/69uxGJZan8