В Великобритании стартовала вакцинация препаратом от AstraZeneca

Первым в мире человеком, привитым вакциной от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca, стал 82-летний британец Брайан Пинкер.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. С 4 января на территории Великобритании началась масштабная вакцинация одобренным правительством препаратом от коронавируса.

Первым получателем британской вакцины стал 82-летний уроженец Оксфорда Брайан Пинкер, сообщает РИА Новости.

Brian Pinker, 82, becomes first person in UK to be vaccinated with Oxford-AstraZeneca Covid-19 vaccine outside clinical trials, as rollout beginshttps://t.co/VPkiPM08D4 pic.twitter.com/69uxGJZan8 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 4, 2021

Сообщается, что Пинкер в данный момент также проходит процедуры диализа в университетском медцентре Оксфорда в связи с болезнью почек. Первый привитый пациент заявил: он особенно горд тем, что вакцина была изобретена в его родном городе.

Использование вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca было одобрено правительством Великобритании на прошлой неделе. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок также заявил, что страна уже разместила заказ на 100 миллионов доз британской вакцины. По оценкам экспертов, этого количества будет достаточно для вакцинации всего населения страны.

Ранее сообщалось, что вакцина от AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70%, причем она разнилась в зависимости от дозы вводимого препарата.

Разработчики российской вакцины "Спутник V" предложили британским коллегам использовать для второй прививки вектор российской вакцины, что позволит увеличить ее эффективность.

Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря.

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