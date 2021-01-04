В Польше предотвращен теракт с использованием ядовитых веществ

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Уголовное дело о подготовке теракта на мусульманском религиозном объекте возбудило Агентство внутренней безопасности Польши (ABW), передает РИА Новости.
Пресс-секретарь министра координатора спецслужб страны Станислав Жарын заявил прессе, что задержаны несколько человек.
"Прокуратура направила в суд обвинительный акт по окончании расследования… в отношении подозреваемых, в частности, за подготовку к преступлению, которое заключается в создании ситуации, представляющей угрозу жизни или здоровью множества людей либо имуществу в крупном размере в результате взрыва", - рассказал Жарын.
Как следует из выводов ABW, нападение планировалось "на конкретный объект религиозного культа исламской общины, а также планировалось распыление ядовитых веществ". По данным спецслужбы, подозреваемые выступали "против исламизации Польши".
Следствием изъяты взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный автоматический пистолет и боеприпасы, а также изделия и инструменты, позволяющие производить опасные материалы и вещества.
Обвиняемым грозит лишение свободы до 10 лет.
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