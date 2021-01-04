Суд в Лондоне отклонил запрос США об экстрадиции Ассанжа

Лондонский суд отказался экстрадировать в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в связи с опасениями за его психическое здоровье.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Британский суд отказал властям США в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Ожидается, что адвокаты американской стороны опротестуют это решение.

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер вынесла решение об отказе от экстрадиции основателя Wikileaks в США, сообщает РИА Новости.

Адвокаты американской стороны ранее давали понять, что если суд ответит отказом, они намерены подать апелляцию.

Юристы, представляющие интересы Ассанжа, в свою очередь заявили, что рассмотрение дела основателя Wikileaks растянется на много лет и может дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека, так что нынешний вердикт, по сути, завершает лишь первоначальный этап процесса.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

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