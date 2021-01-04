"Кошмар Соединенных Штатов": подходящий никнейм для российского ядерного поезда

На вооружение армии готов встать современный вариант советской разработки, известной в свое время на Западе как "Скальпель".

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Военный эксперт Алексей Леонков назвал российские боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК) "Баргузин" "ночным кошмаром США". Его слова приводит "МК".

По мнению специалиста, постановка БЖРК на вооружение российской армии станет ответом на размещение в Европе американских ракет средней и меньшей дальности.

Советская армия уже имела в своем арсенале такие комплексы. БЖРК с ракетой РТ-23УТТХ "Молодец" получил по классификации НАТО название "Скальпель" за "хирургическую" точность. К 1991 году в СССР развернули три ракетные дивизии таких поездов: в Перми, Красноярске и Костроме.

По словам Леонкова, американцы страшно боялись этого оружия.

"Среди тысяч курсирующих по российским просторам железнодорожных поездов, распознать ракетный комплекс с ядерными боеголовками было сложно даже самой современной аппаратуре спутников-шпионов", — отметил эксперт.

Для Пентагона появление "ядерных поездов" было "шоком", поскольку практически невозможно было понять, какой из составов, передвигающихся по самой большой стране мира, должен стать целью для превентивного удара. Соединенные Штаты были вынуждены постоянно держать над СССР группировку из 18 спутников-шпионов, чтобы хоть как-то отслеживать движение поездов, однако и это не гарантировало эффективное обнаружение "Молодца".

Наличие такого комплекса делало бесполезным существование системы ПРО США, поэтому на переговорах по ядерному разоружению Вашингтон активно настаивал на уничтожении российских БЖРК, рассказал Леонков.

Современный вариант советской разработки получил название "Баргузин". В 2012 году начались опытно-конструкторские работы комплекса, а в 2016-м прошли бросковые испытания, однако после этого работы по проекту приостановили.

Благодаря современным решениям на "Баргузине" устранили недостатки БЖРК "Молодец", заменив тяжелые ракеты весом 105 тонн на легкие РС-24, используемые на комплексах "Ярс". Теперь вес каждого вагона такой же, как у обычного грузового состава. Благодаря новым ракетам, дальность действия которых достигает 11 тысяч километров, боевая эффективность "Баргузина" значительно увеличилась.

В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится атаковать. Створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят пусковые контейнеры ракет в вертикальное положение. В течение нескольких минут происходит запуск.

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