Новый прибор для выявления COVID-19: десять секунд времени, 99 % эффективности

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Уникальный прибор, разработанный турецкими учеными, способен выявить инфицированиеCOVID-19 в рекордно короткие сроки. Для диагностики понадобится всего десять секунд.

Новое изобретение получило название Diagnovir, сообщает РИА Новости.

Принцип действия устройства, которое разработали исследователи Билькентского университета, основывается не на репликации образцов, а на оптических свойствах.

Для тестирования используется образец из слизистой оболочки ротовой полости, который смешивается со специальным раствором, после чего помещается в прибор.

"Патогены обнаруживаются в течение 10 секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала. Процесс осуществляется через микросхему выявления возбудителей, разработанную специально для биосенсора", – сообщают исследователи.

Создатели прибора утверждают, что эффективность в выявлении коронавируса в ходе доклинических исследований составила 99%.

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