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Флюоресценция.

Новый прибор для выявления COVID-19: десять секунд времени, 99 % эффективности

© Sputnik / Юрий Королев
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (273)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210104/33141134/sozdan-pribor-sposobnyy-obnaruzhit-koronavirus-za-desyat-sekund.html

Команда Билькентского университета из Анкары нашла способ диагностировать коронавирус практически мгновенно.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Уникальный прибор, разработанный турецкими учеными, способен выявить инфицированиеCOVID-19 в рекордно короткие сроки. Для диагностики понадобится всего десять секунд.

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Новое изобретение получило название Diagnovir, сообщает РИА Новости.

Принцип действия устройства, которое разработали исследователи Билькентского университета, основывается не на репликации образцов, а на оптических свойствах.

Для тестирования используется образец из слизистой оболочки ротовой полости, который смешивается со специальным раствором, после чего помещается в прибор.

"Патогены обнаруживаются в течение 10 секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала. Процесс осуществляется через микросхему выявления возбудителей, разработанную специально для биосенсора", – сообщают исследователи.

Создатели прибора утверждают, что эффективность в выявлении коронавируса в ходе доклинических исследований составила 99%.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (273)

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