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Сербия начнет вакцинацию российским "Спутником V" с 5 января

© Photo : Russian Direct Investment Fund
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (273)
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Sputnik Молдова
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Как и во многих других странах, первыми препарат должны получить люди, входящие в "группы риска" – медики и подопечные домов престарелых.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. В Минздраве Сербии заявили, что в течение недели в стране пройдет иммунизация российской вакциной "Спутник V" против COVID-19.

Российская вакцина против COVID-19
© Sputnik / Алексей Даничев
В Аргентине началась вакцинация российской вакциной "Спутник V"

Более двух тысяч доз планируется применить в ходе первого этапа, сообщает РИА Новости.

"Планируем около 11 тысяч человек вакцинировать до конца недели, половину направим для работников здравоохранения, другую – геронтологическим центрам и учреждениям соцзащиты", – заявил госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек.

Первая партия вакцины российского производства прибыла в Сербию 30 декабря.

"В течение недели израсходуем и 2,4 тысячи доз российской вакцины "Спутник V", вероятно, часть ее уже завтра будет направлена на применение", – расказал Джерлек.

В стране с 24 декабря начали прививать американо-германским препаратом производства Pfizer и BioNTech.

Президент Сербии Александр Вучич обещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам".

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (273)

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