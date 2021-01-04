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Дезинфекция. Иллюстративное фото.

Англия: с завтрашнего дня под режимом максимальной эпидемический угрозы

© Sputnik / Kostis Ntantamis
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (274)
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Новый локдаун аналогичен объявленному властями весной, в то же время он гораздо строже, чем ноябрьский.

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в Англии третьего национального локдауна из-за пандемии коронавируса.

​"Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью", — сказал он во время телеобращения к нации.

Центр COVID-19 в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Лаборатории Молдовы не могут определить "британский" штамм коронавируса
Со вторника все школы Англии переходят на режим удаленной работы, учебные заведения смогут посещать лишь дети представителей "ключевых" профессий — врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее. Жителям региона разрешено выходить на улицу лишь на прогулку, к врачу, в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе.

Нынешний локдаун аналогичен весеннему и гораздо строже, чем ноябрьский.

Шотландия о национальном локдауне объявила ранее, он также начнется с полуночи.

"Вы должны начинать следовать правилам прямо сейчас, а со среды, когда соберется парламент, это станет законом", — подчеркнул Джонсон.

Как пояснил премьер, сроки окончания локдауна зависят от динамики заражений. Он пообещал, что к середине февраля вакцину от COVID-19 получат четыре первые приоритетные группы населения: жильцы домов престарелых, медики, самые пожилые люди и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

За последние сутки в Британии выявили рекордные 58 784 случаев коронавируса, уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения. В середине декабря в Минздраве страны сообщили о новом штамме SARS-CoV-2. Предположительно, он способен передаваться от человека к человеку на 70 процентов быстрее обычного варианта SARS-CoV-2. Но данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (274)

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