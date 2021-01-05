На Алтае восстанавливают популяцию зубров

В алтайском питомнике стремятся восстановить численность животных, еще сто лет назад находившихся на грани исчезновения.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Зубры – уникальные представители животного мира. Еще в начале XX века они считались вымирающим видом: их оставалось не больше полусотни. Сейчас же по всему миру их поголовье насчитывает несколько тысяч особей.

Когда-то Горный Алтай был естественной средой обитания для зубров, ведь климат региона очень комфортен для этих животных. Зубрятник в алтайском селе Черга был основан в 1982 году, тогда в питомник были доставлены три самца и восемь самок зубров из заповедника в Подмосковье.

Сотрудник питомника Егор Николаевич рассказал, что сейчас на территории находится 30 зубров.

"Сегодня зубровый питомник составляет 30 особей, из них 10 голов – это коровы, пять быков-производителей, ну и остальное – это молодняк различных половозрастных групп. Зубры чувствуют себя здесь достаточно хорошо", – отметил зубровод.

Чергинский питомник – единственный зубрятник за Уралом. Зубры здесь живут практически в естественной среде обитания. Обширная территория питомника огорожена, но и сами зубры не стремятся за нее вырваться: они привыкли жить рядом с людьми, да и в холодное время года, когда трудно с пропитанием, зубры всегда могут найти его на территории зубрятника. Зимой животные приходят в его парковую зону, где для них организованы кормушки с едой и водой. Сюда же стекаются и туристы, желающие полюбоваться величественными животными.

Некогда привычные обитатели и молдавских лесов, зубры практически исчезли с наших территорий еще в XVIII веке. Сейчас же в республике также ведутся активные работы по восстановлению популяции.

Сегодня в Молдове зубров можно увидеть в заповеднике "Пэдуря Домняскэ", куда в 2005 году привезли двух особей женского и одну мужского пола. В питомнике содержатся семь животных, но, к сожалению, речь об увеличении поголовья пока не ведется, поскольку все они являются близкими родственниками.

Экологи и зоологи предпринимают все необходимые меры для того, чтобы сохранить зубров как вид в живой природе Молдовы. В частности, ведутся переговоры с белорусскими коллегами для обмена особями, чтобы процесс размножения животных вновь стал возможен.

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