Пока все спали: матч Россия – Канада, локдаун в Англии и подарки для зверят

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КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Хоккеисты сборной России проиграли канадцам в полуфинале молодежного чемпионата мира с разгромным счетом, передает РИА Новости. Юные спортсмены поборются за бронзовые медали.

​Игра в Эдмонтоне (Канада) завершилась со счетом 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев турнира. Шайбы в составе канадцев забросили Алекс Ньюхук (1-я минута), Коннор Макмайкл (11-я), Коул Перфетти (16-я), Брэйден Шнайдер (25-я) и Дилан Козенс (59-я), поразивший пустые ворота.

Капитан молодежной сборной России по хоккею Василий Подколзин принес извинения болельщикам за разгромное поражение. "Хочу извиниться за результат перед болельщиками, всеми, кто болел и смотрел. Тяжелое чувство испытываю, но завтра игра, надо выходить максимально заряженными. Это будет последняя игра для многих на молодежных чемпионатах мира, хочется закончить победой", - сказал он журналистам.

Позже во втором полуфинале встретятся сборные США и Финляндии. Финал турнира и матч за третье место пройдут в ночь со вторника на среду.

Джонсон ввел третий национальный карантин в Великобритании

Об этом британский премьер сообщил в ходе обращения к нации."Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью", — сказал он.

Как передает РИА Новости, с 5 января все школы Соединенного Королевства переходят на режим удаленной работы, учебные заведения смогут посещать лишь дети представителей "ключевых" профессий — врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов. Выходить на улицу людям можно лишь на прогулку, к врачу, в магазин. Пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вообще.

Нынешний локдаун гораздо строже, чем ноябрьский. Как пояснил Джонсон, сроки его окончания зависят от динамики заражений. Он пообещал, что к середине февраля вакцину от COVID-19 получат четыре первые приоритетные группы населения: жильцы домов престарелых, медики, самые пожилые люди и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки в королевстве выявили 58 784 случая коронавируса, это рекордный показатель, и уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения. В середине декабря минувшего года появилось сообщение о новом штамме SARS-CoV-2, выявленном в Британии. Предположительно, он способен передаваться от человека к человеку на 70 процентов быстрее обычного варианта, однако данных о его влиянии на смертность или госпитализацию пока недостаточно.

Дед Мороз пришел к зверушкам

Обитатели Московского зоопарка на Новый год получили подарки. В первую очередь они предназначены для "обогащения среды", пишет РИА Новости.

Как информирует Instagram зоосада, пандам достались коробки, где "была древесная стружка, бутоны гвоздики и гирлянда из кубиков, в которые киперы поместили зерна кукурузы. Пандам нравится запах гвоздики, а с кубиками и стружкой они любят играться".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)

Для львов сотрудники зоопарка подготовили крупные конструкции из коробок и мешковины."Все это побрызгали ароматными маслами, чтобы львам было интереснее, хотя они, как и все котики, любят даже пустые коробочки", — отмечается в комментарии.

Ну а белому мишке подарили набитый сеном мешок, внутри которого - вареная свекла.

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