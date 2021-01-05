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Избиратели в очереди во время голосования на выборах президента США. Архивное фото

Что год грядущий нам готовит: аналитики назвали главные риски 2021-го

© Sputnik / Yuki Iwamura
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210105/33148920/chto-god-gryaduschiy-nam-gotovit-analitiki-nazvali-glavnye-riski-2021-go.html

"Разделенная Америка", глобальное изменение климата и, конечно, пандемия – вот главные факторы, способные определить развитие общемировых событий в наступившем году.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Эксперты консалтинговой компании Eurasia Group составили список из десяти главных рисков, с которыми столкнется мир в 2021 году.

Главным риском этого года аналитики назвали "разделение Америки". После победы Джо Байдена в стране сложилась ситуация, при которой каждого нового главу государства около половины жителей страны будет считать нелегитимным. Отказ Трампа признать итоги выборов эксперты считают уникальным случаем в истории США, который показывает, как сильно разделено американское общество, пишет РИА Новости.

Второй главный риск – пандемия COVID-19. Эксперты считают, что процесс распределения вакцин в мире приведет к еще большему расслоению общества на богатых и бедных, что может привести к беспорядкам и протестам во многих странах.

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© CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin / Numbers And Finance
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На третьем месте в списке оказалась борьба с изменением климата, которая, по мнению аналитиков, рискует перейти от международного сотрудничества к конкуренции.

Также в десятку главных рисков 2021 года эксперты внесли дальнейший рост напряженности между Вашингтоном и Пекином, трудности в передаче конфиденциальных данных в международном формате, возможность глобального конфликта в киберпространстве, проблемы с экономикой Турции, способные привести к подавлению оппозиции и внешнеполитическим авантюрам, спад экономик стран Ближнего Востока из-за падения цен на нефть, планируемую отставку канцлера Германии Ангелы Меркель, а также политический и социальный кризис в Латинской Америке из-за пандемии и выборов в некоторых странах.

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