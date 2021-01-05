В России ответили на заявления о недостаточной проверке "Спутника V"

Комментарий последовал в ответ на ранее появившиеся в прессе утверждения председателя греческого Национального комитета по вакцинации.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Вакцина "Спутник V" "более чем проверена". А мировые производители аналогичных препаратов - "и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca - идут по нашему принципу". Об этом заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он прокомментировал слова председателя греческого Национального комитета по вакцинации заслуженного профессора педиатрии Марии Теодориду. Ранее та заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.

Гинцбург уточнил, что прививки от коронавируса сделали уже более миллиона россиян. При этом новых нежелательных реакций на препарат не выявляли.

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Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты.

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