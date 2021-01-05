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Бобовые культуры.

Ученые нашли продукт, способный кардинально снизить уровень сахара в крови

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210105/33152973/uchenye-nazvali-produkt-sposobnyy-bystro-snizit-uroven-sakhara-v-krovi.html

Поистине чудодейственными свойствами, как оказалось, обладает не заморский экзот, а достаточно хорошо известная нам бобовая культура.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Британские исследователи заявляют, что употребление нута способно в короткие сроки существенно снизить уровень сахара в крови.

Завтрак
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Исследования показали, что регулярное потребление нута, который еще называется турецким горохом, может повлиять на прогрессирование диабета, поскольку эта разновидность бобовых помогает контролировать уровень сахара в крови.

Британская Express, ссылаясь на сообщения специалистов, приводит результат эксперимента, в котором участвовали 19 человек. Все они в течение шести недель употребляли пищу на основе нута. В итоге анализы уровня сахара в крови у испытуемых показал намного более низкие значения по сравнению с теми, кто ел пищу на основе пшеницы.

Причину такого эффекта связывают с тем, что нут содержит большое количество белка и клетчатки, которые замедляют усвояемость организмом углеводов, в результате они намного медленнее расщепляются, попадая в организм человека и не успевают накапливаться.

Издание отмечает, что нут может быть особенно полезен людям с диабетом второго типа, так как он также помогает контролировать аппетит.

Глюкометр
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Диабетом второго типа называют состояние, при котором уровень сахара в крови человека постоянно повышается. Очень часто развитие этого заболевания связывают с неправильным питанием и избыточным весом. При этом одним из эффективных способов контролировать уровень сахара в крови становится соблюдение здоровой диеты.

Специалисты отмечают, что нут помогает нормализовать уровень глюкозы за счет влияния на набор веса. Согласно имеющимся данным, белок и клетчатка, содержащиеся в продукте, помогают замедлить пищеварение, способствуя насыщению. Поэтому при употреблении нута люди гораздо дольше чувствуют себя сытыми, а тяга к нездоровой пище снижается.

Сахарный диабет
© Sputnik / Nicolai Kibich
Сахарный диабет.

Но важно при этом не только соблюдать диету. Ключевое значение имеет также и физическая активность. Это может быть быстрая ходьба, подъем по лестнице, более тяжелая работа по дому, либо садоводство.

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (53)

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