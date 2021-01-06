Полезные свойства граната – мнение диетолога

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов гранат оказывает серьезное противовоспалительное и противоопухолевое действие и даже способен предотвратить раннее развитие слабоумия.

Врач-диетолог в эфире радио Sputnik рассказала, что прием граната укрепляет иммунитет, усиливает общий тонус организма и помогает избежать серьезных заболеваний.

"Гранат содержит большое количество антиоксидантов и кислот, которые обладают очень ярко выраженным свойством, помогающим снимать воспаление. Гранат предотвращает разрушение клеток сердечно-сосудистой системы, помогает улучшить ее состояние и избежать таких серьезных заболеваний, как инфаркт, инсульт. Способствует понижению уровня холестерина в крови", – сообщила Соломатина.

По словам диетолога, видимого эффекта от употребления граната можно достичь, принимая его ежедневно даже в небольших количествах. Именно при этом условии плоды могут уберечь от болезни Альцгеймера и даже предотвратить раннее развитие слабоумия.

"Были исследования по заболеваниям, связанным с дегенеративным изменением сосудов, в частности, головного мозга и болезни Альцгеймера. То есть гранат может предотвратить раннее развитие слабоумия. Также гранат оказывает достаточно серьезное противоопухолевое действие, особенно связанное с раком молочной железы", – заявила диетолог.

Суточное потребление граната может быть небольшим. Достаточно 30 граммов гранатового сока или четверти плода граната. Тем не менее диетолог не советует злоупотреблять соком, так как он может негативно повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта.

"Гранат может негативно воздействовать на эмаль зубов. Сок лучше разводить водой или пить через трубочку, обязательно после этого полоскать рот", – отметила Соломатина.

Также врач дала несколько советов по выбору плодов граната.

"Корочка должна легко чиститься. Более тяжелый фрукт будет более сочным. Есть можно с косточками, противопоказаний нет", – сказала она.

Покупать стоит только спелые, не перележавшие плоды. Их хвостик в виде "короны" должен быть сухим, без следов плесени. Также не годятся для употребления гранаты, у которых кожура покрылась черными пятнышками.

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