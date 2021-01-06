Полезные свойства граната – мнение диетолога

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов гранат оказывает серьезное противовоспалительное и противоопухолевое действие и даже способен предотвратить раннее развитие слабоумия.
Врач-диетолог в эфире радио Sputnik рассказала, что прием граната укрепляет иммунитет, усиливает общий тонус организма и помогает избежать серьезных заболеваний.
"Гранат содержит большое количество антиоксидантов и кислот, которые обладают очень ярко выраженным свойством, помогающим снимать воспаление. Гранат предотвращает разрушение клеток сердечно-сосудистой системы, помогает улучшить ее состояние и избежать таких серьезных заболеваний, как инфаркт, инсульт. Способствует понижению уровня холестерина в крови", – сообщила Соломатина.
По словам диетолога, видимого эффекта от употребления граната можно достичь, принимая его ежедневно даже в небольших количествах. Именно при этом условии плоды могут уберечь от болезни Альцгеймера и даже предотвратить раннее развитие слабоумия.
"Были исследования по заболеваниям, связанным с дегенеративным изменением сосудов, в частности, головного мозга и болезни Альцгеймера. То есть гранат может предотвратить раннее развитие слабоумия. Также гранат оказывает достаточно серьезное противоопухолевое действие, особенно связанное с раком молочной железы", – заявила диетолог.
"Гранат может негативно воздействовать на эмаль зубов. Сок лучше разводить водой или пить через трубочку, обязательно после этого полоскать рот", – отметила Соломатина.
Также врач дала несколько советов по выбору плодов граната.
"Корочка должна легко чиститься. Более тяжелый фрукт будет более сочным. Есть можно с косточками, противопоказаний нет", – сказала она.
Покупать стоит только спелые, не перележавшие плоды. Их хвостик в виде "короны" должен быть сухим, без следов плесени. Также не годятся для употребления гранаты, у которых кожура покрылась черными пятнышками.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>