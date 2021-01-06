13:26 06 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Машину Трампа выставили на аукцион

Автомобиль Трампа выставлен на аукцион: его хотят продать за полмиллиона

© Photo : Mecum Auction
Общество
Получить короткую ссылку
33 0 0

Автомобиль, проехавший уже более 11 тысяч километров, победитель аукциона получит с подписью Дональда Трампа.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Автомобиль, принадлежавший ранее президенту США Дональду Трампу, выставил на продажу аукционный дом Mecum Auctions.

Президент США Дональд Трамп.
© AP Photo / Evan Vucci
Будет "адская битва": Трамп обещает, что свое кресло он "запросто" не отдаст

Трампа обвинили в злоупотреблении властью>>>

На сайте организации уточняется, что Ferrari F430 достанется покупателю вместе с копией документов, где будет проставлена личная подпись Трампа.

Также сообщается, что за все время его пользования автомобиль проехал свыше 11 тысяч километров. Его стоимость оценивается примерно в 400-500 тысяч долларов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии.
Фото - Запомнился не вирусом одним: природные катастрофы 2020 года
Черная дыра в районе Старой Почты: начались восстановительные работы.
Черная дыра в районе Старой Почты: начались восстановительные работы
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться