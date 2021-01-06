Автомобиль Трампа выставлен на аукцион: его хотят продать за полмиллиона

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Автомобиль, принадлежавший ранее президенту США Дональду Трампу, выставил на продажу аукционный дом Mecum Auctions.
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На сайте организации уточняется, что Ferrari F430 достанется покупателю вместе с копией документов, где будет проставлена личная подпись Трампа.
Также сообщается, что за все время его пользования автомобиль проехал свыше 11 тысяч километров. Его стоимость оценивается примерно в 400-500 тысяч долларов.
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