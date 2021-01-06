"Британский" штамм коронавируса обнаружен в 41 стране

ВОЗ сообщила о распространении по всему миру новой разновидности коронавируса, ранее обнаруженной в Великобритании.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения заявила, что "британский" штамм коронавируса VOC-202012/01 был выявлен на территории 41 страны.

Организация отчиталась о ситуации, сложившейся по состоянию на 5 января, отметив при этом, что речь идет о "небольшом количестве случаев".

Также ВОЗ сообщила о другой выявленной мутации, изначально обнаруженной в ЮАР. Разновидность коронавируса 501Y.V2 зафиксирована в шести странах.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В Минздраве ЮАР также сообщили, что ученые выявили другую мутацию коронавируса, названную 501.V2.

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