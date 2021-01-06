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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве

"Британский" штамм коронавируса обнаружен в 41 стране

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (285)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210106/33160380/bitanskiy-shtamm-koronavirusa-obnaruzhen-v-41-strane.html

ВОЗ сообщила о распространении по всему миру новой разновидности коронавируса, ранее обнаруженной в Великобритании.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения заявила, что "британский" штамм коронавируса VOC-202012/01 был выявлен на территории 41 страны.

Центр COVID-19 в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Лаборатории Молдовы не могут определить "британский" штамм коронавируса

Организация отчиталась о ситуации, сложившейся по состоянию на 5 января, отметив при этом, что речь идет о "небольшом количестве случаев".

Также ВОЗ сообщила о другой выявленной мутации, изначально обнаруженной в ЮАР. Разновидность коронавируса 501Y.V2 зафиксирована в шести странах.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В Минздраве ЮАР также сообщили, что ученые выявили другую мутацию коронавируса, названную 501.V2.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (285)

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