Специалист рассказал об опасности беспроводных наушников

Многих интересует вопрос, может ли такое удобное современное устройство как беспроводные наушники стать причиной развития опасных заболеваний.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что главная опасность беспроводных наушников заключена в том, что они являются источником неионизирующего излучения — низкочастотного электромагнитного поля.

Тем не менее до сих пор нет исследований, способных подтвердить или опровергнуть теорию о вреде, который такие наушники могут причинить здоровью человека, сообщает агентство "Прайм".

Сотрудник Роскачества подчеркнул, что излучение от наушников не идет ни в какое сравнение с излучением, производимым привычными всем мобильными телефонами.

"Как правило, в случае с беспроводными наушниками потребителей больше всего беспокоит, что излучение проходит максимально близко от головы. Здесь нужно понимать, что оно в несколько раз меньше, чем от мобильных телефонов. А потому беспроводные наушники, в теории, представляют меньший риск", — отмечает эксперт.

Куканов также привел в пример опыт американской потребительской организации Consumer Reports, которая рекомендует использовать наушники (даже беспроводные) вместо поднесения смартфона к уху желающим снизить потенциальный риск от мобильного телефона.

Эксперт подчеркнул, что от наушников исходит другая, более реальная угроза.

"Не стоит забывать, что реальную опасность для здоровья представляет громкий звук, который негативно воздействует на слух, особенно при длительном использовании наушников. В этом случае повреждаются слуховые сенсорные клетки, что может привести к тугоухости", — пояснил Куканов.

Тем, кто опасается, что беспроводные устройства могут причинить вред здоровью, Куканов посоветовал ограничить время их использования. Не стоит ходить в наушниках более трех часов в день, тем более пользоваться ими сутки напролет или засыпать в них.

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