00:43 07 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Наушники, архивное фото.

Специалист рассказал об опасности беспроводных наушников

© CC0 / Pixabay / Florian-Media
Общество
Получить короткую ссылку
10410
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210106/33161224/spetsialist-rasskazal-ob-opasnosti-besprovodnykh-naushnikov.html

Многих интересует вопрос, может ли такое удобное современное устройство как беспроводные наушники стать причиной развития опасных заболеваний.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что главная опасность беспроводных наушников заключена в том, что они являются источником неионизирующего излучения — низкочастотного электромагнитного поля.

Тем не менее до сих пор нет исследований, способных подтвердить или опровергнуть теорию о вреде, который такие наушники могут причинить здоровью человека, сообщает агентство "Прайм".

Сотрудник Роскачества подчеркнул, что излучение от наушников не идет ни в какое сравнение с излучением, производимым привычными всем мобильными телефонами.

"Как правило, в случае с беспроводными наушниками потребителей больше всего беспокоит, что излучение проходит максимально близко от головы. Здесь нужно понимать, что оно в несколько раз меньше, чем от мобильных телефонов. А потому беспроводные наушники, в теории, представляют меньший риск", — отмечает эксперт.

Мессенджер WhatsApp
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Назван способ общения по мобильному при отсутствии сети
Куканов также привел в пример опыт американской потребительской организации Consumer Reports, которая рекомендует использовать наушники (даже беспроводные) вместо поднесения смартфона к уху желающим снизить потенциальный риск от мобильного телефона.

Эксперт подчеркнул, что от наушников исходит другая, более реальная угроза.

"Не стоит забывать, что реальную опасность для здоровья представляет громкий звук, который негативно воздействует на слух, особенно при длительном использовании наушников. В этом случае повреждаются слуховые сенсорные клетки, что может привести к тугоухости", — пояснил Куканов.

Тем, кто опасается, что беспроводные устройства могут причинить вред здоровью, Куканов посоветовал ограничить время их использования. Не стоит ходить в наушниках более трех часов в день, тем более пользоваться ими сутки напролет или засыпать в них.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Эксперт рассказал об опасности поддельных зарядок для телефона
Эксперт: контактов "мама" и "папа" в телефоне быть не должно


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ирина Шейк на вечеринке Sports Illustrated в Нью-Йорке.
Королева красоты. Супермодели Ирине Шейк – 35 лет
Как пандемия открыла новые возможности для бизнеса в ближнем зарубежье
Видео — Пандемия как новая возможность для развития бизнеса
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться