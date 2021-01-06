ФК "Марсель" готов превратить свой стадион в пункт вакцинации от коронавируса

В футбольном клубе уверены, что характеристики арены дают возможность организовать необходимую логистику - в помещениях смогут проходить консультации перед вакцинацией и сами процедуры введения вакцины.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Помещения стадиона "Оранж Велодром" смогут использовать в качестве пункта для вакцинации от коронавируса. С таким предложением к властям выступил французский ФК "Марсель", для которого эта арена является домашней.

"В эти кризисные времена нам кажется нормальным вносить максимальный вклад в борьбу с пандемией. Поскольку, к сожалению, мы по-прежнему не можем принять наших болельщиков на стадионе, предоставление доступа региональному органу здравоохранения к стадиону казалось нам очевидным, и весь персонал клуба готов принять участие в проведении кампании вакцинации", - сказал медицинский технический директор "Марселя" Абду Сбихи.

L’Olympique de Marseille soutient la campagne de vaccination anti #COVIDー19 et propose de mettre le stade @orangevelodrome à disposition de tous les Marseillais 🏟 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 6, 2021

На сайте команды уточняется, что футбольный клуб хочет предоставить региональному органу здравоохранения доступ к стадиону, чтобы облегчить организацию кампании по вакцинации. Характеристики арены, как уточнили в ФК "Марсель", дают возможность организовать необходимую логистику - в помещениях смогут проходить консультации перед вакцинацией и сами процедуры введения вакцины.

​Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, Франция находится на шестой строчке в мире по количеству выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. К 6 января общее число подтвержденных случаев в этой стране достигает 2,7 миллиона.

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