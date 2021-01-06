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Джо Байден

Байден призвал протестующих в Вашингтоне отступить

© AFP 2020 / JIM WATSON
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210106/33169629/Bayden-prizval-protestuyuschikh-v-Vashingtone-otstupit.html

Джо Байден выступил с обращением, прокомментировав ситуацию у Капитолия, назвав происходящее мятежом.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Избранный президент США Джо Байден призвал протестующих в Вашингтоне отступить и "дать дорогу демократии".

"Я призываю эту банду уйти и позволить демократии работать", - сказал Байден, выступая с обращением на фоне происходящих в Вашингтоне беспорядков.

Здание Капитолия в Вашингтоне.
© AFP 2020 / TASOS KATOPODIS
"Капитолийский кризис": сторонники Трампа ворвались в здание конгресса – видео
По его словам, "это не отражает Америку и это должно закончится сейчас же".

Ранее сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий, а затем — в зал сената в Вашингтоне. Обе палаты прервали заседания, на которых сегодня должны были утвердить итоги выборов главы государства. Вице-президента Майка Пенса, спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессменов эвакуировали. Среди протестующих есть раненые.

Байден призвал Трампа немедленно выступить по телевидению и потребовать завершить осаду Конгресса.

"Достаточно!", - сказал Байден, признавшись, что "шокирован происходящим".

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