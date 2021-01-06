КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Избранный президент США Джо Байден призвал протестующих в Вашингтоне отступить и "дать дорогу демократии".
"Я призываю эту банду уйти и позволить демократии работать", - сказал Байден, выступая с обращением на фоне происходящих в Вашингтоне беспорядков.
Ранее сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий, а затем — в зал сената в Вашингтоне. Обе палаты прервали заседания, на которых сегодня должны были утвердить итоги выборов главы государства. Вице-президента Майка Пенса, спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессменов эвакуировали. Среди протестующих есть раненые.
Байден призвал Трампа немедленно выступить по телевидению и потребовать завершить осаду Конгресса.
"Достаточно!", - сказал Байден, признавшись, что "шокирован происходящим".
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