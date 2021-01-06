Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне: о чем он их попросил

Дональд Трамп в обращении к протестующим заявил, что не хотел бы, чтобы кто-нибудь пострадал и отметил, что США нужен мир.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Президент США Дональд Трамп опубликовал видеообращение к протестующим в Вашингтоне. Он призвал их к миру и порядку.

"У нас были выборы, которые у нас украли… Но вы должны идти домой сейчас. У нас должен быть мир, у нас должны быть закон и порядок, мы должны уважать наших замечательных людей от закона и порядка. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал… Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите по домам. Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой. И идите с миром", – сказал Трамп в минутном видео, опубликованном в Twitter.

Сторонники Трампа, как сообщают источники CNN, планируют оставаться в Капитолии всю ночь.

По сообщениям некоторых СМИ, в здание Конгресса, где находятся протестующие, вошел спецназ.​

Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Джо Байдена.

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