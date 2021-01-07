Обстановка в США: что происходит в Вашингтоне – видео

Поддерживающие президента Дональда Трампа граждане проникли в здание конгресса и сорвали общее заседание палат парламента, на котором планировалось утвердить победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране выборах главы государства.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Сенаторы планируют продолжить подсчет голосов избирателей в безопасном месте, где сейчас они и находятся. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник в сенате.

По его словам, законодатели не планируют расходиться, пока подсчет не будет завершен.

Конгресс в соответствии с конституцией США должен был утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал Байден, набрав 306 голосов против 232 у действующего президента Дональда Трампа, который не признал поражение.

Вскоре после начала заседания обеих палат конгресса протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в конгресс и окружили его. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы. Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. У здания Капитолия произошли столкновения сторонников Трампа и полиции.

Работа спецназа

Вот так спецназ вошел в здание Конгресса, куда ранее ворвались протестующие.

Телеканал CNN распространил видео, на котором показано, как сотрудники спецназа проходят через коридор конгресса. На подписи к ролику указано, что "команда спецназа ФБР в комплексе Капитолия".

По информации СМИ, в центре Вашингтона обезврежены два взрывных устройства. Одно из них находилось в комплексе зданий Капитолия, сообщил CNN со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов. Второе устройство обнаружили в здании Национального комитета Республиканской партии.

Трамп и Байден призвали протестующих разойтись.

Подготовка импичмента Трампу

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с начавшимися в Вашингтоне протестами.

"Начинаю подготовку статей для объявления импичмента (предъявления обвинений - ред.). Дональд Трамп должен быть отправлен в отставку палатой представителей и выдворен из офиса сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения нашей Республики и мы должны исполнить нашу присягу", - написала Омар в Twitter.

Ранее в среду сторонники Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на прошедших президентских выборах.

Заявление полиции

Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил, что правоохранители будут вынуждены действовать, если кто-то не будет соблюдать объявленный в городе комендантский час.

"Мы рекомендуем всем, кто не задействован в необходимой деятельности, покинуть улицы и соблюдать комендантский час. Если вас обнаружат нарушающим комендантский час, полиция будет вынуждена действовать", – сказал Конти.

По его словам, нарушителей будут задерживать.

Позже СМИ сообщили, что зал сената очистили от протестующих.

ПА ОБСЕ осудила столкновения в Вашингтоне

В Парламентской ассамблее ОБСЕ, комментируя ситуацию в Вашингтоне, призвали уважать демократические процессы.

В обращении организации указано, что "в ответ на столкновения внутри и вокруг здания Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, руководители недавней миссии по наблюдению за выборами Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Соединенных Штатах и ​​председатель ПА ОБСЕ Питер Лорд Баунесс осудили насилие и призвали к уважению к демократическим процессам".

"Они также выразили признательность членам конгресса и другим политическим лидерам, в том числе членам партии действующего президента, которые осудили протест", – сказано в документе.

В нем приводятся слова немецкого парламентария Михаэля Георга Линка и норвежского парламентария Кари Хенриксен, выполнявшей функции специального координатора миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ и главы делегации наблюдателей ПА ОБСЕ.

"Сегодняшние беспорядки в Капитолии США, когда протестующие сталкиваются с полицией и пытаются штурмовать здание, чтобы остановить официальный подсчет голосов коллегии выборщиков конгрессом, являются предсказуемым результатом этих безрассудных попыток президента Трампа подорвать демократический процесс", – отметили парламентарии.

Они призвали сторонников Трампа к спокойствию.

При этом председатель ПА ОБСЕ Баунесс указал, что "во времена усиливающегося авторитаризма и отката демократии в некоторых частях региона ОБСЕ сегодняшние столкновения в Капитолии США посылают совершенно неверный сигнал".

"Призываю сторонников президента Трампа признать результаты выборов, которые были должным образом удостоверены, а действующего президента – проявить уважение к демократическим принципам и правовым процедурам, призвав своих сторонников уйти в отставку", - сказал Баунесс.

В ЕС назвали происходящее в США "атакой на демократию"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает происходящее в Вашингтоне "атакой на демократию США и верховенство права".

"В глазах всего мира американская демократия сегодня оказалась в осаде. Это беспрецедентная атака на демократию, институты США и верховенство закона", – написал Боррель в Twitter.

По его словам, результаты президентских выборов в США должны соблюдаться.

Глава Евросовета Шарль Мишель уверен, что в США смогут обеспечить мирную передачу власти избранному президенту Джо Байдену.

"Мы верим, что США обеспечат мирную передачу власти Джо Байдену", – написал Мишель в Twitter.

Он назвал происходящее у Капитолия в Вашингтоне "шоком".

"Конгресс США – это храм демократии. Сегодняшние сцены из Вашингтона вызывают шок", – добавил глава Евросовета.

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