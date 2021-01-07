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Протесты в Вашингтоне

Протесты у Капитолия в Вашингтоне: задержания, пострадавшие и первые жертвы

© AFP 2020 / JOSEPH PREZIOSO
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210107/33170700/Protesty-u-Kapitoliya-v-Vashingtone-zaderzhaniya-postradavshie-i-pervye-zhertvy.html

По последним данным СМИ, в результате столкновений с полицией в Вашингтоне погиб один человек – речь идет о женщине, которая получила ранение в грудь.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Капитолий очищен от сторонников действующего президента США Дональда Трампа и находится в безопасности. Об этом сообщили журналисты ряда СМИ со ссылкой на источники.

Как написал в Twitter корреспондент Politico Хьюго Лоууэлл, ворвавшихся в здание Конгресса несколько часов назад демонстрантов выводили через Западный и Восточный входы Капитолия.

"Парламентский пристав говорит, что здание Капитолия безопасно. Комната разразилась аплодисментами", - написал в Twitter журналист Huffington Post Мэтт Фуллер, находящийся внутри.

Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Джо Байдена. Для разгона протестующих у Капитолия использовали, среди прочего, дымовые шашки.

По последним данным СМИ, в результате столкновений с полицией один человек погиб. Речь идет о женщине, получившей ранение в Капитолии. Ранее сообщалось, что она получила ранение в грудь.

Сообщается, что по меньшей мере, пятеро ранены. В Вашингтоне объявлен комендантский час. Трамп и избранный президент США Джо Байден призвали протестующих к порядку.

Полиция сообщила, что в ходе протестов в Вашингтоне задержаны порядка 20 человек. Все они приехали в Капитолию из других городов.

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