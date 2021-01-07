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Локдаун в Берлине.

Обнаружен уже в 22 странах Европы: экспансия нового варианта коронавируса

© Sputnik / Christian Mang
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (297)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210107/33175428/novyy-variant-koronavirusa-obnaruzhili-v-22-stranakh-europe.html

Штамм, как говорят специалисты, распространяется быстрее своего "исходника", хотя и не сказывается на тяжести заболевания.

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Новый вариант коронавируса обнаружен в 22 странах Европы, сообщил в четверг глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Как и все вирусы, распространяющийся вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю озабоченность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). Двадцать две страны Европейского региона обнаружили этот новый вариант", – сказал Клюге в ходе онлайн-брифинга.

Он отметил, что новый вариант распространяется быстрее, хотя и не сказывается на тяжести заболевания. Клюге также сказал, что новой мутации подвержены все возрастные группы, и отметил, что дети не относятся к группе повышенного риска.

Центр COVID-19 в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Лаборатории Молдовы не могут определить "британский" штамм коронавируса

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (297)

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