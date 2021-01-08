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Мясная продукция на прилавке.

На праздничный стол лучше не подавать: еда, которая нашу жизнь не продлевает

© Sputnik / Владимир Песня
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Многие продукты удобны в быту и чаще всего очень вкусны, однако они же могут стать причиной целого ряда хронических заболеваний.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Диетологи относят к категории ультрапереработанной пищи предварительно приготовленные и замороженные изделия и сладкие напитки. Главный критерий такой еды – наличие множества компонентов (чаще всего не натуральных) и многоэтапный процесс производства.

Сэндвич
© Fotolia / Olga Nayashkova
Время обеда: можно выбрать фастфуд, но у него выявилась еще одна опасность
Мы все чаще употребляем ультрапереработанную снедь. Ведь это так удобно – купить булочку в обед, чтобы перекусить, а вечером просто разогреть в микроволновке уже готовый замороженный ужин, потому что времени совсем нет.

Тем не менее подобная еда не может не отражаться пагубно на здоровье. Практически вся она содержит много жира, сахара и калорий, дающих энергию, но при этом в ней практически отсутствуют питательные вещества.

Эксперты немецкого издания GQ составили список продуктов, употребление которых сокращает продолжительность жизни. При этом они обратили внимание на то, что не вся еда, традиционно считающаяся "вредной", так опасна, как принято считать.

Первыми опасным продуктом оказались сладкие напитки. Безалкогольные, но газированные или с подсластителями. В них практически нулевое содержание кулинарных ингредиентов и обилие веществ, подходящих больше для промышленного применения, чем для употребления в пищу.

Газированные напитки
© Sputnik / Анатолий Медведь
Газированные напитки, шипучие, освежающие и...

Вторая группа — сласти и конфеты. Отмечается, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН также относит булочки, печенье и многие другие подобные изделия к числу ультрапереработанных, которые рекомендуется исключить из рациона.

Шоколадные конфеты
© CC0 / Pixabay / congerdesign
Конфеты, перед ними устоять трудно.

Еще один вредный продукт — мороженое. Но тут есть нюансы. Прежде чем отказаться от лакомства, стоит взглянуть на его состав. Если мороженое изготовлено на основе сухого молока, а не свежего, то перед вами ультрапереработанный продукт.

Înghețată
© Sputnik / Сергей Венявский
Пломбир - пальчики оближешь...

Далее в списке — бургеры и фастфуд в целом. Здесь тоже нужно подходить с осторожностью.

© CC0 / Pixabay / RitaE
Обед по расписанию: отказ от приема пищи днем может стать причиной заболеваний

Если все-таки соблазн велик, прежде всего убедитесь, что хлеб и мясо, из которых приготовлен бургер, имеют органическое происхождение. Такие продукты для здоровья не опасны.

Однако если в их составе есть ингредиенты, применяемые в фастфуде, либо полуфабрикаты, купленные в супермаркете, они сделают бургеры продуктом высокой степени переработки.

Hamburgher
© CC0 / Pixabay / Skitterphoto
Притягательный фастфуд.

Пятая группа — переработанное мясо. Здесь речь идет о колбасах, ветчине и салями. Авторы советуют отдать предпочтение свежему мясу, которое вы можете приобрести там, где есть возможность убедиться в его качестве.

Замыкают список замороженные продукты и так называемые "телевизионные ужины" — блюда, которые перед подачей достаточно просто разогреть в микроволновке. Прежде всего это готовая пицца, лазанья, продукты, которые помимо промышленных усилителей вкуса содержат и консерванты.

Пицца
© CC0 / Pixabay / heinanlan
Манящая пицца.

Помимо этого списка авторы упомянули рыбные консервы, а также консервированные фрукты и овощи — особенно те, что хранятся в сиропе.

Главный совет тем, кто хочет избежать употребления ультрапереработанных продуктов, либо свести его к минимуму, – поменьше посещать супермаркеты и больше уделять внимания составу потребляемых продуктов.

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