Встретив Рождество, Украина ушла под жесткий локдаун

Помимо введенного с 8 января 16-дневного усиления противоэпидемических мер, кабинет министров также продлил до конца зимы общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране.

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Усиленные карантинные ограничения, введенные правительством Украины из-за пандемии коронавируса COVID-19, начинают действовать в пятницу. Локдаун продлится до 24 января.

Помимо усиления противоэпидемических мер с 8 по 24 января, кабинет министров также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, этот режим раньше действовали до конца 2020 года.

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Главная цель локдауна — уменьшение количества больных коронавирусом, а также сезонным гриппом для снижения нагрузки на больницы.

"Мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ", — сказал президент Украины Зеленский.

Решение властей вызвало разноречивые комментарии в обществе и даже акции протеста.

Всемирная организация здравоохранения раскритиковала Киев за решение ввести жесткие карантинные ограничения, так как посчитала, что это негативно повлияет на благосостояние украинцев, их доступ к медицине и обучению.

Эксперты утверждают, что январский локдаун не повлечет критических негативных последствий для украинской экономики и ударит по малому и среднему бизнесу не так сильно, как это могло бы быть в декабре прошлого года. Однако не исключено, что это приведет к усилению протестных настроений в стране.

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