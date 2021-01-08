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Пешеход идет под флагами ЕС у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе.

С 2022 года в ЕС граждане РМ смогут попасть лишь после "заявления о намерении"

© AP Photo / Francisco Seco
Общество
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Sputnik Молдова
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Для обладателей молдавских паспортов Евросоюз отсрочил на один год ввод системы обязательного предварительного уведомления о въезде на его территорию.

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Программа ETIAS разработана в 2016 году и внедряется для проверки путешественников, прибывающих из-за границы, в ответ на глобальный рост террористической активности.

Ранее европейские структуры сообщали, что для граждан Молдовы система вступит в силу в 2021 году, однако позже было объявлено об отсрочке на год.
Паспорт гражданина США.
© Sputnik / Михаил Мокрушин
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В 2022 году граждане Республики Молдова должны будут заполнить заявку ETIAS перед посадкой на самолет, морской транспорт или автобус, следующий в страны ЕС. Это касается и тех, кто будет следовать транзитом через Европу.

Рекомендуется, чтобы молдавские граждане оформили ETIAS за 96 часов до даты отъезда.

По сообщению официальных европейских структур, заполнить заявку можно будет онлайн и получить ответ в тот же день.

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