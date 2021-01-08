Почему штурмовали Капитолий: у Илона Маска своя нетривиальная версия

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. После событий, связанных с беспорядками в Капитолии в Вашингтоне, Илон Маск опубликовал в Twitter ироничный пост.
Он выложил фото одного из самых ярких захватчиков Капитолия — Джейка Анжели, мужчины в костюме шамана-викинга с рогами бизона на голове, с подписью "Вот что происходит, когда отменяют фестиваль Burning Man".
January 7, 2021
В своей публикации Маск подметил, что необычный костюм Анжели был как будто специально создан для этого фестиваля, который в 2020 году отменили из-за опасности распространения коронавируса.
Burning Man проходит ежегодно в пустыне Блэк-Рок с последнего понедельника августа до последнего понедельника сентября. На него принято приезжать в странных и абсурдных костюмах.
Завершается фестиваль традиционно сожжением огромной статуи человека.
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