Bloomberg: Молдова может обеспечить вакциной только 5 процентов населения

Международное рейтинговое агентство отслеживает ситуацию с контрактами на поставки препаратов для иммунизации от коронавируса во всех странах мира.

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Объемов вакцины от коронавируса, которые законтрактованы Молдовой, хватит только на 5 процентов населения страны, по данным агентства Bloomberg.

На основе заключенных соглашений Молдова сможет иммунизировать только около 134 тысяч человек, следует из мониторингового отчета агентства.

Глобальный индекс Bloomberg возглавляет Канада, где доз вакцины закуплено в три раза больше, чем требуется для населения. За ней следуют Великобритания, Новая Зеландия и Австралия.

Государства ЕС, в соответствии с опубликованными данными, обеспечены поставками, в среднем, на 183 процента.

По подсчетам Bloomberg, в общей сложности странами мира заключено контрактов на поставку 8,25 миллиарда доз вакцины.

"Этого было бы достаточно, чтобы охватить более половины населения мира (в большинстве случаев используются две дозы), если бы прививки распределялись равномерно. Однако этого не произошло. Богатые страны заключили обширные контракты на поставку", — отмечает Bloomberg.

Кроме того, из-за требований к условиям хранения, доставка малых партий некоторых вакцин в отдаленные места затруднена.

"Некоторым странам, возможно, придется подождать до 2022 года или позже, прежде чем поставки станут широко доступны", — констатирует Bloomberg.

Агентство отмечает, что по заключенным контрактам лидирует AstraZeneca, закупки которой охватят 1,46 миллиарда человек — более чем в два раза больше, чем у любого другого кандидата.

Десятки стран получат иммунопрепараты через COVAX, консорциум, поддерживаемый Всемирной организацией здравоохранения для обеспечения справедливого их распределения.

Bloomberg отмечает, что Россия и Китай полагаются на вакцины отечественного производства, такие, как "Спутник V" или разработка китайского государственного фармацевтического гиганта Sinopharm. Предполагается, что в этих странах будет произведено столько доз, сколько нужно населению.

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