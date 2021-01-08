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Мнение россиян: самый безопасный транспорт для путешествий

© CC0 / Pixabay / tookapic
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210108/33182003/mnenie-rossiyan-samyy-bezopasnyy-transport-dlya-puteshestviy.html

"Лидеру предпочтений" пальму первенства отдал каждый второй участник опроса, приуроченного к большим зимним каникулам.

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Большинство россиян уверены в том, что поезд — самый безопасный транспорт для дальних поездок. Это следует из опроса сервиса Туту.ру, сообщает RT.

"Почти половина россиян (47 процентов) считают поезд самым безопасным видом транспорта для поездок на дальние расстояния. На втором месте оказались путешествия на самолете (35 процентов)", — говорится в исследовании.

Дальше идут собственный автомобиль (так считают шесть процентов опрошенных) и автобус (два процента). За водный транспорт и такси "проголосовали" по одному проценту.

Кирилл Янков.
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Коме того, восемь процентов россиян признались, что им страшно путешествовать любым видом транспорта.

Всего в опросе приняли участие тысяча двести человек.

Ранее сообщалось, что чаще всего россияне отправляются в путешествия, чтобы сменить обстановку, навестить родственников и друзей или едут в командировку.

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