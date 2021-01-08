Россию летом 2021 года ждет опасная аномалия: предупреждение эксперта

Население и власти могут столкнуться с явлением, от которого сильно пострадала Молдова в прошедшем году.

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Лето нынешнего года может оказаться аномально сухим, предупредила климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU.

Она напомнила, что в Сибири последние два года был устойчивый антициклон, который пришел на Урал.

"Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом — горячий. Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет — становится суше. Это плохо", — подчеркнула она.

Кроме того, климатолог напомнила, что на Урале в этом году было аномально высокое давление. Оно превышало норму на десять миллиметров ртутного столба, что является беспрецедентным случаем.

© Sputnik / Mihai Caraus Засуха в Молдове. 2020-й год.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что затяжной антициклон на Урале является редким явлением. Там, по его словам, установилась аномальная погода — температурные значения опустились ниже многолетних на семь и более градусов. Жителей густонаселенных районов Сибири ждет небольшое потепление, а затем, по словам синоптика, температура снова опустится на восемь-двенадцать градусов ниже нормы.

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