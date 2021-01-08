Россию летом 2021 года ждет опасная аномалия: предупреждение эксперта

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Лето нынешнего года может оказаться аномально сухим, предупредила климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU.
Она напомнила, что в Сибири последние два года был устойчивый антициклон, который пришел на Урал.
"Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом — горячий. Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет — становится суше. Это плохо", — подчеркнула она.
Кроме того, климатолог напомнила, что на Урале в этом году было аномально высокое давление. Оно превышало норму на десять миллиметров ртутного столба, что является беспрецедентным случаем.
Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что затяжной антициклон на Урале является редким явлением. Там, по его словам, установилась аномальная погода — температурные значения опустились ниже многолетних на семь и более градусов. Жителей густонаселенных районов Сибири ждет небольшое потепление, а затем, по словам синоптика, температура снова опустится на восемь-двенадцать градусов ниже нормы.
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