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Знак, запрещающий катание на санках.

Смертельные зимние игры: на прицепленные к авто "санки" наехал шофер без прав

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Sputnik Молдова
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Импровизированный буксируемый сноуборд, в качестве которого был использован старый капот, вынесло вместе с "седоком" под колеса машины на встречную полосу движения.

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Полиция разбирается в обстоятельствах смерти мужчины, которого пьяный друг катал на привязанной сзади крышке моторного отсека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В результате ДТП 28-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.

Зимние забавы в русские морозы.
© Video
Видео - Зимние забавы в русские морозы
Как следует из релиза, ДТП произошло в деревне Исаково Тосненского района Ленинградской области. По данным полиции, пьяный мужчина 1993 года рождения привязал к машине ВАЗ трос с автомобильным капотом, куда посадил своего приятеля, а сам сел за руль и поехал.

В полиции добавили, что при выполнении правого поворота импровизированные сани вылетели на встречку под колеса другого ВАЗа, за рулем которого был мужчина без водительских прав. Находившийся в "санях" мужчина скончался.

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