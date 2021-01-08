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Британия пытается перекрыть путь распространения новой разновидности коронавируса.

"Британский" штамм коронавируса впервые обнаружен в Румынии

© AFP 2020 / William Edwards
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (304)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210108/33185290/britanskij-shtamm-koronavirusa-vpervye-obnaruzhen-v-rumynii.html

Носительница инфекции не выезжала за пределы страны и заразилась уже на территории своего государства.

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Первый случай обнаружения "британского" штамма коронавируса зарегистрирован в Румынии. Об этом сообщает пресса соседнего государства со ссылкой на официальные структуры.

Носительницей новой разновидности патогена стала 27-летняя женщина из уезда Джурджу на юге страны. Сообщается, что женщина не пересекала границу Румынии, а значит инфицирование произошло от другого инфицированного на территории страны.

Локдаун в Берлине.
© Sputnik / Christian Mang
Обнаружен уже в 22 странах Европы: экспансия нового варианта коронавируса
Женщина переносит COVID-19 в легкой форме и проходит лечение дома, сообщает Национальный институт инфекционных заболеваний "Матей Балш" в Бухаресте.

Профильные структуры ведут эпидемиологическое расследование, проверяя контакты пациентки.

За минувшие сутки в Румынии выявлен 4841 новый случай инфицирования коронавирусом, погибли 96 пациентов.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (304)

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Теги:
коронавирус


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