07:41 09 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Овощи. Архивное фото

Ученые рассказали, какие продукты способствуют долголетию

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210109/33156328/uchenye-rasskazali-kakie-produkty-sposobstvuyut-dolgoletiyu.html

Эксперты Кливлендской клиники в США рассказали о продуктах, отличающихся широким спектром полезных свойств, в том числе способствующих долголетию.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Американские исследователи определили, какие именно растительные продукты можно считать наиболее полезными.

В первую очередь к таким следует отнести крестоцветные овощи, которые обладают способностью выводить вредные вещества из организма, пишет РИА Новости.

Бобовые культуры.
© Sputnik / Евгений Биятов
Ученые нашли продукт, способный кардинально снизить уровень сахара в крови

Ученые отметили, что при регулярном употреблении таких продуктов как брокколи, брюссельская и цветная капуста, мангольд, брюква, репа и васаби в организме запускается естественный процесс самоочищения.

Такие овощи сводят к минимуму вероятность образования злокачественных опухолей и наступления преждевременной смерти.

Эксперты также дали рекомендацию по употреблению овощей для достижения эффекта максимальной пользы. Их следует употреблять небольшими порциями, разделив на пять приемов пищи в течение дня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Полезные свойства граната – мнение диетолога
Врач объяснил, как сохранить здоровое сердце
Польза и вред молока: мнение специалиста


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники акции протеста в американском Луисвилле.
Фото – Еще раз вспомним ушедший високосный: главные события 2020-го
Чемезов: Ростех увеличит производство гражданской продукции до 50 процентов к 2025 году.
"Ростех": плюс 50 процентов гражданской продукции – уже к 2025 году
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться