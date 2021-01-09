Ученые рассказали, какие продукты способствуют долголетию

Эксперты Кливлендской клиники в США рассказали о продуктах, отличающихся широким спектром полезных свойств, в том числе способствующих долголетию.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Американские исследователи определили, какие именно растительные продукты можно считать наиболее полезными.

В первую очередь к таким следует отнести крестоцветные овощи, которые обладают способностью выводить вредные вещества из организма, пишет РИА Новости.

Ученые отметили, что при регулярном употреблении таких продуктов как брокколи, брюссельская и цветная капуста, мангольд, брюква, репа и васаби в организме запускается естественный процесс самоочищения.

Такие овощи сводят к минимуму вероятность образования злокачественных опухолей и наступления преждевременной смерти.

Эксперты также дали рекомендацию по употреблению овощей для достижения эффекта максимальной пользы. Их следует употреблять небольшими порциями, разделив на пять приемов пищи в течение дня.

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