Запрет на въезд в Румынию для граждан Молдовы с 9 января: есть и исключения

Памятка для граждан Молдовы, которые планируют отправиться в Румынию: власти страны-соседки обращают внимание на некоторые особенности въезда в страну из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список стран с повышенным эпидемиологическим риском, по приезде из которых необходимо соблюдать карантин. Республика Молдова по-прежнему остается в этом перечне, сообщает ro.sputnik.md.

В своеобразный топ также попали Гибралтар, Литва, Сан-Марино, Чехия, Лихтенштейн, Словения, Великобритания, Панама, Швейцария, США, Черногория, Андорра, Швеция, Израиль, Нидерланды, Пуэрто-Рико, Кипр, Словакия, Латвия, Дания, Эстония, Сербия, Монако, Португалия, Грузия, Люксембург, Ливан, Ирландия, остров Джерси, Хорватия, Палестина, Аруба, Россия, Италия, Австрия, Германия, Польша, Колумбия, Южная Африка, Испания, острова Теркс и Кайкос, Синт-Мартен, Республика Беларусь, Турция, Мальта, Северная Македония, Франция, Французская Полинезия и Намибия.

С 14 декабря 2020-го в Румынии на 30 дней продлен режим чрезвычайного положения.

Запрет на въезд и категории, попадающие под исключение

В Румынии сохраняется запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим из стран, отнесенных к красной зоне. Исключение составляют:

члены семей граждан Румынии;

члены семей граждан других стран - членов Европейского союза, Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации с местом жительства в Румынии;

лица, у которых есть долгосрочная виза, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданный органами власти, или подобный документ, выданный властями других стран, согласно законодательству Европейского союза; © Sputnik / Miroslav Rotari Кулева: почему молдавские туристы не едут отдыхать на Украину

граждане, осуществляющие поездки в профессиональных целях, что подтверждается визой, видом на жительство или другим документом, а также медработники, исследователи в сфере медицины, сотрудники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала, задействованного в перевозке товаров;

персонал дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также члены их семей, сопровождающие их в постоянных миссиях на территории Румынии, военный персонал или персонал, который может предоставить гуманитарную помощь;

транзитные пассажиры, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты;

пассажиры, путешествующие по весомым причинам;

граждане, которые нуждаются в международной защите;

иностранцы и лица без гражданства, путешествующие в целях обучения;

иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные сотрудники, если их трудоустройство экономически необходимо и их деятельность не может быть отложена или осуществлена ​​за рубежом;

иностранцы и лица без гражданства - приграничные, сезонные сельскохозяйственные рабочие, моряки;

члены международных спортивных делегаций, участвующие в соревнованиях, организованных на территории Румынии в соответствии с законом;

члены съемочных групп по производству кино- или аудиовизуальной продукции, технический персонал, артисты, участвующие в культурных мероприятиях, проводимых в Румынии, на основании подтвержденных договорных отношений или подтверждающих документов.

Граждане Республики Молдова, а также других государств, которые входят в перечисленные выше категории, не имеют права въезжать на территорию Румынии во время действия режима чрезвычайного положения.

КПП на границе Румынии с Республикой Молдова Рэдэуць-Прут (Ботошанский уезд) все еще временно закрыт.

Карантинные меры

Карантин устанавливается для лиц, прибывающих в Румынию из стран с высоким эпидемиологическим риском. Основной критерий для определения зоны с повышенным эпидриском представляет собой совокупный уровень новых случаев заболевания коронавирусом за последние 14 дней на 100 000 населения – этот показатель должен быть выше, чем зарегистрированный за аналогичный период в Румынии.

На основе указанного критерия Национальный институт общественного здравоохранения составляет список стран, по приезде из которых необходимо соблюдать карантин. Список регулярно обновляется и публикуется на сайте www.insp.gov.ro.

Согласно решению № 60 от 17.12.2020 Национального комитета по чрезвычайным ситуациям, Молдова переведена в категорию стран с высоким эпидемиологическим риском, что означает, что граждане страны республики соблюдать карантин при въезде в Румынию.

Что надо знать

Согласно постановлению правительства Румынии № 935/2020, ношение защитной маски таким образом, чтобы она прикрывала нос и рот, обязательно для всех граждан в возрасте от пяти лет во всех публичных местах как закрытого, так и открытого типа.

Запрещено передвижение во всех населенных пунктах для всех граждан вне дома/домохозяйства в период с 23.00 до 05.00. Исключение:

передвижение в профессиональных интересах, в том числе между домом / домохозяйством / местом работы и обратно; © Sputnik / Alexeï Maïchev Каковы позиции Молдовы по ситуации с COVID-19 в сравнении с другими странами

перемещение для получения медицинской помощи, которую нельзя отложить или осуществить удаленно, а также для покупки лекарств;

выезд за пределы населенных пунктов лиц, находящихся в транзите, или тех граждан, совершающих поездки, временной интервал которых совпадает с периодом запрета, что может быть подтверждено билетом или любым другим способом оплаты проезда;

передвижение по уважительным причинам, таким как уход за ребенком или сопровождение несовершеннолетнего, помощь пожилым людям, больным или инвалидам, смерть члена семьи.

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