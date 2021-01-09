Задержанную у Капитолия Кристину Малимон отпустили

Сотрудники правоохранительных органов требовали проникнувших на территорию здания конгресса покинуть место, но они не подчинились, несмотря на вступивший в силу комендантский час.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Русскоговорящая уроженка Молдовы Кристина Малимон, арестованная за неподчинение полиции у здания Капитолия, отпущена, пишет РИА Новости со ссылкой на OPB.

Ранее международная пресса сообщала, что Кристину Малимон и ее 54-летнюю мать Евгению Малимон задержали за проникновение на территорию здания конгресса. Как сообщает ресурс OregonLive.com со ссылкой на отчет офицера полиции, Малимон и еще пятеро человек находились рядом с Капитолием, когда комендантский час действовал уже в течение часа. Сотрудники правоохранительных органов потребовали покинуть территорию, но женщины не подчинились.

Уточняется, что суд Вашингтона назначил дату разбирательства на июнь. До тех пор женщины свободны. Малимон и ее мать не признают себя виновными. Однако им предписано покинуть город в рамках условий освобождения.

Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа погибли пятеро человек. Полиция просит пользователей в интернете помочь с опознанием тех, кто попал на фотографии внутри самого здания. Участникам захвата будут предъявлены обвинения.

Кристина Малимон была в числе организаторов лодочного парада в августе в Портленде в поддержку Дональда Трампа.

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