Задержанную у Капитолия Кристину Малимон отпустили

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Русскоговорящая уроженка Молдовы Кристина Малимон, арестованная за неподчинение полиции у здания Капитолия, отпущена, пишет РИА Новости со ссылкой на OPB.
Уточняется, что суд Вашингтона назначил дату разбирательства на июнь. До тех пор женщины свободны. Малимон и ее мать не признают себя виновными. Однако им предписано покинуть город в рамках условий освобождения.
Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа погибли пятеро человек. Полиция просит пользователей в интернете помочь с опознанием тех, кто попал на фотографии внутри самого здания. Участникам захвата будут предъявлены обвинения.
Кристина Малимон была в числе организаторов лодочного парада в августе в Портленде в поддержку Дональда Трампа.
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