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Самолет в воздухе. Архивное фото

Стало известно, когда в мире может полностью возобновиться авиасообщение

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (307)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210109/33191818/stalo-izvestno-kogda-v-mire-mozhet-polnostyu-vozobnovitsya-aviasoobschenie.html

Глава МИД Казахстана подчеркнул, что в стране планируется в феврале начать вакцинацию населения российской вакциной "Спутник V".

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Полное восстановление авиасообщения в мире возможно после массовой вакцинации. Такой точки зрения придерживается министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Трудно говорить о сроках, но надо сказать, что полное возобновление (авиасообщения - ред.), очевидно, возможно после полной вакцинации всего населения в разных странах. Когда государства вакцинируют свое население и будут уверены, что с вирусом покончено, тогда, конечно, полностью возобновится", - сказал Тлеуберди на встрече с российскими журналистами.

Вакцинация от COVID-19 российским препаратом Спутник V.
© Sputnik / Viktor Tolochko
Додон: Россия готова предоставить Молдове вакцину "Спутник V"
Глава МИД также подчеркнул, что Казахстан планирует в феврале начать вакцинацию населения российской вакциной "Спутник V", производство которой налажено в этой стране. А в марте Казахстан хочет начать вакцинацию вакциной собственной разработки.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал ее в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Двухвекторная вакцина от коронавируса
© Screenshot / Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Двухвекторная вакцина от коронавируса

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (307)

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