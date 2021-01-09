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Королева Великобритании Елизавета II

Елизавета Вторая и ее супруг принц Филип сделали прививки от COVID-19

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (308)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210109/33192262/elizaveta-vtoraya-i-ee-suprug-prints-filip-sdelali-privivki-ot-covid19.html

Процедура вакцинации была проведена в Виндзорском замке, где королева Великобритании и ее супруг проводят локдаун.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филип получили прививки от коронавируса нового типа. Об этом в субботу заявили в Букингемском дворце.

"Королева и герцог Эдинбургский сегодня получили прививки от COVID-19", - говорится в заявлении.

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Уточняется, что процедура вакцинации была проведена в Виндзорском замке, где королева и ее супруг проводят локдаун.

В декабре в Британии началась вакцинация от коронавируса. На данный момент вакцины доступны только людям из категорий группы риска, в первую очередь ее получают пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и медики. Королеве сейчас 94 года, принцу Филипу - 99.

Вакцинация препаратами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca проводится только по приглашению Национальной системы здравоохранения NHS в специально созданных прививочных центрах. Прививки в Британии делают бесплатно. К настоящему моменту провакцинированы порядка полутора миллионов британцев.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (308)

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