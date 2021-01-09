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Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне

Что известно об уроженке Молдовы, которая участвовала в протестах в Вашингтоне

© Sputnik / Stringer
Общество
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Sputnik Молдова
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Девушка, которая родилась в Молдове, вместе со своей мамой принимала участие в протестах в Вашингтоне, закончившихся штурмом здания конгресса.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Протесты в США и штурм Капитолия – самый громкий инфоповод уходящей недели. За событиями у здания конгресса 7 января наблюдал весь мир. В акции протеста в поддержку Дональда Трампа в Вашингтоне приняли участие две уроженки Молдовы: мать и дочь - Евгения и Кристина Малимон. Обеих задержали за проникновение на территорию здания конгресса. Так, во всяком случае, сообщает ресурс OregonLive.com.

Согласно информации на странице Кристины Малимон в Facekook, она проживает в Портленде.

Девушке 28 лет. Она входит в состав национального женского комитета движения "Молодые республиканцы Орегона". 

В соцсетях девушка рассказала, что родилась в Молдове.

В одном из ее интервью, которое Кристина дает на русском языке, упоминается, что она уроженка Бельц – второго по численности населения города в Молдове, где проживает довольно большой процент русскоязычных граждан.

Девушка религиозна. При этом она активно участвует в политической жизни. Кристина Малимон является сторонницей Дональда Трампа.

Кристина была в числе организаторов лодочного парада в августе 2020 года в Портленде в поддержку президента Дональда Трампа, в ходе которого один из катеров затонул.

Евгении Малимон 54 года. Судя по снимках в социальных сетях, она сопровождает свою дочь на некоторых мероприятиях.

 

После задержания именно Евгении Малимон понадобился переводчик с русского языка. Об этом сообщило издание Buzzfeed.

© REUTERS / Shannon Stapleton
Задержанную у Капитолия Кристину Малимон отпустили

По данным ресурса OregonLive.com, который ссылается на отчет офицера полиции, во время протестов в Вашингтоне Малимон и еще пятеро человек находились рядом с Капитолием, когда комендантский час действовал уже в течение часа. Сотрудники правоохранительных органов потребовали покинуть территорию, но женщины не подчинились.

Уточняется, что суд Вашингтона назначил дату разбирательства на июнь. До тех пор женщины свободны. Кристина и Евгения Малимон не признают себя виновными. Однако им предписано покинуть город в рамках условий освобождения.

Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа погибли пятеро человек. Полиция просит пользователей в интернете помочь с опознанием тех, кто попал на фотографии внутри самого здания. Участникам захвата будут предъявлены обвинения.

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции пока официально не прокомментировали информацию о том, что среди задержанных в Вашингтоне были выходцы из Молдовы. В посольстве США в Кишиневе отказались комментировать ситуацию с задержанием уроженок Молдовы.

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