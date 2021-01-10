10:08 10 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Вино. Иллюстративное фото

Стоматолог рассказал об опасном влиянии алкоголя на здоровье зубов

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
Получить короткую ссылку
59 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210110/33149655/stomatolog-rasskazal-ob-opasnom-vliyanii-alkogolya-na-zdorove-zubov.html

Избыточное употребление алкоголя в период праздников способно оказать негативное влияние на состояние зубов.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. О пагубном влиянии крепких напитков на здоровье зубов рассказал специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии Дмитрий Смирнов.

Салат, архивное фото
© Public Domain / Pxhere
Держать пост: как смена рациона сказывается на нашем здоровье
В интервью радио Sputnik он подчеркнул, что алкоголь прежде всего опасен тем, что способен нарушить кровообращение в полости рта. Это, в свою очередь, приводит к преждевременному старению органов зубочелюстной системы.

"Алкоголь нарушает проводимость сосудов и микрокапилляров. Всем органам в полости рта: и деснам, и зубам, и костной ткани необходимо хорошее кровоснабжение. А алкоголь этот процесс нарушает, из-за чего регулярное и чрезмерное потребление алкоголя быстрее изнашивает и старит всю нашу зубочелюстную систему", – рассказал стоматолог.

Кроме совета не злоупотреблять алкоголем во время праздников, врач также рекомендовал заранее готовиться к тому, чтобы во время длинных каникул не пришлось экстренно обращаться за медицинской помощью и регулярно посещать зубной кабинет с целью профилактики.

Как алкоголь влияет на организм
© Sputnik
Как алкоголь влияет на организм

"Если заболит зуб в праздники, когда большинство учреждений закрыто, то экстренно искать работающую стоматологию будет крайне сложно. Все проблемы лучше решить заранее", – посоветовал стоматолог.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Съел и окосел: почему шоколад по воздействию на организм похож на алкоголь
Европа возглавила рейтинг ВОЗ по потреблению алкоголя
Cовет желающим привиться от COVID-19: на 56 дней воздержитесь от алкоголя


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Невероятные снежные скульптуры: чем удивил ХXI сибирский фестиваль - фото
Протестный 2020-й: как это было в странах ближнего зарубежья?
Протесты в 2020-м: как это было в странах ближнего зарубежья
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться