Стоматолог рассказал об опасном влиянии алкоголя на здоровье зубов

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. О пагубном влиянии крепких напитков на здоровье зубов рассказал специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии Дмитрий Смирнов.
"Алкоголь нарушает проводимость сосудов и микрокапилляров. Всем органам в полости рта: и деснам, и зубам, и костной ткани необходимо хорошее кровоснабжение. А алкоголь этот процесс нарушает, из-за чего регулярное и чрезмерное потребление алкоголя быстрее изнашивает и старит всю нашу зубочелюстную систему", – рассказал стоматолог.
Кроме совета не злоупотреблять алкоголем во время праздников, врач также рекомендовал заранее готовиться к тому, чтобы во время длинных каникул не пришлось экстренно обращаться за медицинской помощью и регулярно посещать зубной кабинет с целью профилактики.
"Если заболит зуб в праздники, когда большинство учреждений закрыто, то экстренно искать работающую стоматологию будет крайне сложно. Все проблемы лучше решить заранее", – посоветовал стоматолог.
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