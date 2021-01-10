Стоматолог рассказал об опасном влиянии алкоголя на здоровье зубов

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. О пагубном влиянии крепких напитков на здоровье зубов рассказал специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии Дмитрий Смирнов.

В интервью радио Sputnik он подчеркнул, что алкоголь прежде всего опасен тем, что способен нарушить кровообращение в полости рта. Это, в свою очередь, приводит к преждевременному старению органов зубочелюстной системы.

"Алкоголь нарушает проводимость сосудов и микрокапилляров. Всем органам в полости рта: и деснам, и зубам, и костной ткани необходимо хорошее кровоснабжение. А алкоголь этот процесс нарушает, из-за чего регулярное и чрезмерное потребление алкоголя быстрее изнашивает и старит всю нашу зубочелюстную систему", – рассказал стоматолог.

Кроме совета не злоупотреблять алкоголем во время праздников, врач также рекомендовал заранее готовиться к тому, чтобы во время длинных каникул не пришлось экстренно обращаться за медицинской помощью и регулярно посещать зубной кабинет с целью профилактики.

© Sputnik Как алкоголь влияет на организм

"Если заболит зуб в праздники, когда большинство учреждений закрыто, то экстренно искать работающую стоматологию будет крайне сложно. Все проблемы лучше решить заранее", – посоветовал стоматолог.

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